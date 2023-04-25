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Видео ⟩ На побережье Балтийского моря в Эстонии был замечен волк

rus.postimees.ee
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Несколько дней назад в Пярнумаа на камеру попал волк, который бегал по пляжу в непосредственной близости от парка развлечений Lottemaa, пишет Rus.Postimees

Глава Союза охотников Пярнумаа Ээро Нымм, сказал порталу Lemmik, что это не та территория, где обычно обитают волки: "Не могу сказать, что его сюда привлекло", - добавил он.

По словам Нымма, на видео, вероятно, запечатлен тот самый взрослый самец, которого за последние полтора месяца видели в различных районах Пярнумаа.

Ранее волк был замечен как в Пярну, так и в деревне Рейу. Нымм выразил надежду, что этот волк найдет себе другое место жительства. Он также посоветовал людям, выгуливающим своих питомцев в этом районе, быть осторожными.

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