Видео ⟩ На побережье Балтийского моря в Эстонии был замечен волк

Глава Союза охотников Пярнумаа Ээро Нымм, сказал порталу Lemmik, что это не та территория, где обычно обитают волки: "Не могу сказать, что его сюда привлекло", - добавил он.

По словам Нымма, на видео, вероятно, запечатлен тот самый взрослый самец, которого за последние полтора месяца видели в различных районах Пярнумаа.

Ранее волк был замечен как в Пярну, так и в деревне Рейу. Нымм выразил надежду, что этот волк найдет себе другое место жительства. Он также посоветовал людям, выгуливающим своих питомцев в этом районе, быть осторожными.