Липину интересно ⟩ Бьет - значит любит: почему политики против Стамбульской конвенции

Более того, раз уж мы заговорили, в тексте Стамбульской конвенции нет определения слова "женщина", кроме фразы - "женщины" включает девочек и девушек в возрасте до 18 лет. Но это скорее в том смысле, что эта конвенция защищает не только совершеннолетних женщин, но и детей с подростками.

А дальше сама страна решает, кто в ее законодательстве попадает под определение "женщина": включает ли оно транссексуальных людей или нет. Поэтому противники ратификации могут успокоиться, никто их не будет заставлять становится более открытыми для столь пугающей их аббревиатуры ЛГБТ.

И, кстати, в самой конвенции тема ЛГБТК+ не поднимается ни разу. Нет, речь идет об исключительно насилии против женщин и домашнем насилии.

И это, подходя к претензии №3, значит, что Стамбульская конвенция не должна влиять на законодательство в отношении другого рода насилия. Кроме того, в конвенции напрямую сказано следующее.

Соблюдение положений настоящей Конвенции Сторонами, в частности путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по иным признакам.