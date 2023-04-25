Фото ⟩ В Риге прошел пикет с требованием принять меры в связи с убийством женщины в Екабпилсе

Участники пикета "Причина смерти: женщина" требовали принятия мер в связи с халатностью ответственных органов в деле об убийстве женщины в Екабпилсском крае, а также политической ответственности за давнее нежелание правительства и Сейма ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

На пикет собрались в основном молодые женщины, но было и несколько мужчин, а также представители парламентской фракции "Прогрессивные". У протестующих с собой были плакаты, которые выражали возмущение убийством женщины и призывали политиков позаботиться о предотвращении насилия, например: "Не замечать - значит поддерживать насилие", "Сколько должно умереть, чтобы вы услышали", "Мать Латвия любит всех своих дочерей".

В начале пикета присутствующие минутой молчания почтили память убитой. Протестующие скандировали лозунги, призывающие к ратификации Стамбульской конвенции и обеспечению государством безопасности, защиты и жизни.

Директор общества "Centrs MARTA" Илута Лаце зачитала собравшимся письмо убитой под Екабпилсом женщины, которое она еще при жизни отправила сотруднику правоохранительных органов. "Похоже, что Леона Русиньша защищают. Его цель - уничтожить меня, и он этого не скрывает. Полицейские разводят руками, говоря, что действуют только в рамках закона, и нельзя сказать, что они ничего не делают, потому что выслушивают, принимают заявления, возбуждают процессы, налагают штрафы, и так может продолжаться бесконечно", - говорится в письме.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.