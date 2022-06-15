Июнь во всем мире - это месяц гордости ЛГБТ. Сейчас в Риге проходит неделя прайда, кульминацией которой станет шествие в субботу. Но несмотря на большую работу по просвещению общества, противники ЛГБТ+ людей используют одни и те же аргументы. В этом тексте я решил ответить на самые популярные из них.

В Библии сказано, что так нельзя

Когда речь заходит о ЛГБТ-отношениях, многие сразу вспоминают религиозные тексты. В частности, из Библии.

Сейчас я даже не буду спорить о том, насколько справедлив перевод и является ли фраза "Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость" из книги Левит важнее высказываний Иисуса "Возлюби ближнего своего" и "Не судите, да не судимы будете" из Евангелия от Матфея.

Просто скажу, что если вы проповедуете запрет ЛГБТ+ людей и отношений, основываясь лишь на религиозных текстах, то надеюсь, что вы соблюдаете и все остальные запреты. А также выступаете за запрет этих вещей для всех людей. Например:

мужчинам - не подстригать бороду - "Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей" (Левит 19:27);

женщинам - одеваться скромно - "Жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою" (послание к Тимофею 2:9);

не есть свинину - "Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: <...> свиньи, потому что копыта у него раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас" (Левит 11:4-8);

не разводиться - "Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует" (Евангелие от Марка 10:11–12).

Я уж молчу про такие вещи, как права женщин, например - "Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии" (Послание к Тимофею 2:11-12). В общем, любители Библии, будьте последовательны в своих претензиях.

Это против природы

Тут возможны контраргументы сразу с двух сторон.

Во-первых, однополые отношения вполне себе существуют в природе. Они встречаются у пингвинов, обезьян, летучих мышей (здесь); львов, дельфинов, слонов (здесь); альбатросов, рыб (здесь) и так далее. Я не буду расписывать детально - это тема отдельной статьи, но проще найти животных, у которых не наблюдались однополые отношения (полный список здесь - да, Википедия, но со ссылками на научные источники).

Гей-пара пингвинов в Берлинском зоопарке ФОТО: EPA/OMER MESSINGER

А во-вторых, люди вообще очень много делают и используют такого, чего природой не закладывалось. Книги, интернет, колесо, прививки, одежда, спутники, дома... Природой задумывалось, что homo sapiens охотятся, прячутся от более опасных животных и размножаются (не спрашивая разрешения у партнера, кстати, насчет никаких свиданий, ухаживаний и конфектно-букетного периода). В общем, если ваш аргумент против ЛГБТ+ - это "природа", то почему вы еще не в лесу?

Выглядит противно

Тут все просто. Никто не заставляет смотреть. Мне, например, в целом не очень приятно, когда люди целуются на публике (безотносительно их ориентации). Но вместо того, чтобы подбегать и их растаскивать на разные стороны скамейки, я просто отвожу взгляд.

Гомосексуальность - это болезнь

В 1992 году Всемирная организация здравоохранения перестала считать гомосексуальность болезнью. Отдельные страны это признавали в разное время. США - в 1990-м, Россия - в 1999-м, Китай - в 2001-м. Да, даже Китай и Россия.

Почему же гомосексуальность - это не болезнь? Для любой болезни есть способы ее определения.

Чаще всего это симптомы. Жар, боли в мышцах, суставах, и горле, увеличение лимфатических узлов - ангина. Дезорганизация мышления и речи, псевдогаллюцинации, бред, апатия, неестественность пластики - шизофрения.

Все, конечно, немного сложнее. Но принцип вы поняли.

Но бывают и бессимптомные болезни, как, например, Covid-19, который зачастую внешне не проявлялся никак. Но даже тогда его можно было обнаружить с помощью специализированных тестов.

А вот у гомосексуальности нет никаких "симптомов". И никакими тестами, проверками и анализами невозможно определить, что человек является гомосексуалом, бисексуалом или асексуалом. Если только этот человек сам вам не скажет.

Гомосексуальность - это просто мода, раньше такого не было

Глупости. Однополые отношения существовали на протяжении практически всей человеческой истории. Самые первые сообщения об однополых отношениях датируются 3000 годом до нашей эры - в Месопотамии, "колыбели цивилизации".

И на протяжении всей истории однополые отношения существовали: Древний Китай, Древний Египет, Римская империя, индейцы в Америке, Возрожение, Новое время.

ФОТО: Картина "Сафо и Эринна в митиленском саду"

И очень многие известные личности разных времен были представителями ЛГБТ+: Чайковский, Оскар Уайлд, Александр Македонский, Леонардо да Винчи, Микеланджело и так далее.

В общем, ЛГБТ+ - это не изобретение 20-го или даже 19-го века.

В ЛГБТ-союзах не рождаются дети

Тут и спорить не с чем. Конечно, не рождаются. Вот только из-за этого запрещать такие семьи или отношения странно.

Потому что есть еще, например, люди, у которых дети не могут родиться по медицинским причинам. Им тоже запретим создавать семьи, раз они не могут улучшить демографическую ситуацию в стране?

Я уж молчу про чайлдфри или просто людей, не вступивших в отношения. Их, видимо, нужно штрафовать - за такое безответственное отношение к следующему поколению.

В общем, продолжение рода слабо соотносится с правами на счастливые отношения.

Тем более что ЛГБТ-семьи все равно могут помочь демографии или государству. Например, усыновив или удочерив ребенка - в хорошей семье ему будет лучше, чем в детдоме. Или наняв суррогатную мать, которая для себя никогда бы не родила.

Если разрешить ЛГБТ+, то следующий шаг - легализация педофилии

Между гомосексуальными отношениями и педофилией есть принципиальная разница. В первом случае речь идет о двух взрослых, равноценных людях. Каждый из них может сделать осознанный выбор - да или нет. Оба понимают, на что идут (я сейчас не говорю про давление статусом или изнасилование, это происходит и в гетеросексуальных отношениях).

В педофилии - один из партнеров, по определению, ребенок. Причем если мы говорим не о юридической педофилии (младше 16 лет), то это маленький ребенок, не достигший полового созревания. То есть он еще не понимает, что такое секс и какие могут быть последствия.

Поэтому разрешение ЛГБТ+ людям на создание семей не открывает двери педофилам, зоофилам и некрофилам - это совсем другая сфера жизни.

Я не против ЛГБТ, но зачем выпячивать? И зачем нужен прайд (от англ. pride - гордость)? Чем тут гордиться?

По большому счету, действительно. Человек не делает осознанного выбора, чтобы стать гомосексуалом, транссексуалом, асексуалом или кем-либо еще. Так что гордиться своей сексуальной ориентацией - это как гордиться своим цветом глаз.

Так было бы, если бы ЛГБТ+ люди находились в том же статусе, что и гетеросексуалы. Но это не так. Даже если мы говорим исключительно про Латвию - то ЛГБТ+ люди не могут создавать семьи, часто становятся объектами шуток и издевательств, большая часть населения считает их больными или даже опасными.

Одиночный протест против ЛГБТ у Сейма ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прайд проходит не с целью "выпячивания", а с целью показать обществу, что ЛГБТ+ люди существуют, их много, это важная часть населения. И финальная цель - добиться такого изменения общества, чтобы другие сексуальные ориентации, кроме "гетеро", не считались чем-то из ряда вон выходящим.

Есть и другой аспект. Да, может быть, сам факт того, что кто-то является представителем ЛГБТ+, и не повод для гордости. Но смелость в том, чтобы признаться в этом другим людям и самому себе, а также смелость бороться за свои права, даже понимая, что общество пока настроено весьма враждебно - таковым поводом вполне себе является.

Дети увидят и тоже захотят стать геями и лесбиянками

С этим аргументом спорить сложнее всего. Дело в том, что вопрос сексуальности вообще слабо изучен. Это врожденное или наученное? Как много на детей влияет жизнь в определенной семье? Ведь в гетеро-семьях продолжают рождаться и вырастать ЛГБТ+ люди.

Предварительные исследования, кстати, скорее, поддерживают предположение, что в ЛГБТ+ семьях дети, скорее, будут ЛГБТ+. Но тут вопрос в том - насколько дети "становятся ЛГБТ+", а насколько не боятся исследовать свою сексуальность. Ведь сейчас нет даже достоверных исследований, какой процент людей в мире является ЛГБТ+. Особенно учитывая, что во многих странах люди боятся в этом признаваться, а других способов узнать, как я и писал выше, нет.

Главный вопрос в другом. Предположим, это правда. Предположим, дети в ЛГБТ+ семьях с большей вероятностью не будут гетеросексуалами. И? Что в этом плохого? Весь мой предыдущий текст был посвящен тому, что в ЛГБТ+ людях и ориентации нет ничего плохого. Если ребенку не навязывать ни гетеросексуальную ориентацию, ни любую другую, то он при вхождении в подростковый возраст сам разберется.

Если гетеросексуалов не будет, то человечество вымрет!

Если гетеросексуалов не будет, то вымрет, конечно (хотя и не факт уже, учитывая новейшие научные достижения - ЭКО никто не отменял).

Но гетеросексуальность не исчезнет. Возможно, гетеросексуалов будет процентуально меньше, чем сейчас, но даже в древние времена, когда однополые отношения не считались ничем особенным, а человечество было куда меньше, чем сейчас, люди не вымерли. Так что, если наши почти 8 миллиардов и исчезнут, то, скорее, из-за ядерной катастрофы или изменений климата.

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В итоге. ЛГБТ+ люди ничем не отличаются от гетеросексуалов. За исключением своих сексуальных преференций, но это не должно никого волновать, если речь идет об отношениях взрослых, дееспособных людей.

Если гомосексуальные пары получат право на создание семьи, то это не ослабит позиции гетеросексуальных пар. Так же, как и нынешние запреты не толкают ЛГБТ+ людей на смену ориентации.

С Землей и детьми все будет в порядке, не переживайте. Педофилов и зоофилов тоже не легализуют.

А в эту субботу, 18 июня, напомню, пройдет Рижский прайд. Приходите, посмотрите. Может, пообщайтесь с кем-то. Это обычные люди. И права у них должны быть такие же, как и у всех.