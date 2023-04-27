Мифы и факты о Стамбульской конвенции

Миф 7: Конвенция введет в Латвии термины "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность"

Факт: Стамбульская конвенция не требует, чтобы законы определяли гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Вышеуказанные термины включены в конвенцию только с целью не использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность человека в качестве предлога для оправдания насилия. Это уже соответствует Конституции Латвии, которая гласит, что "права человека осуществляются без какой-либо дискриминации". В Латвии запрет на дискриминацию в связи с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью следует также из Уголовного закона (статья 150, часть первая), Закона о предоставлении убежища (статья 28, часть третья), Договора о Европейском союзе (статья 19), Директивы о жертвах (введена в 2015 году).

Миф 8: Конвенция введет в Латвии однополые браки

Факт: Стамбульская конвенция ориентирована на женщин, поскольку она охватывает формы насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, калечащие операции на женских половых органах) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще, чем мужчины (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принуждение к браку, принудительная стерилизация). Однако конвенция призывает применять ее положения ко всем жертвам домашнего насилия, включая мужчин и детей.

Миф 9: Конвенция способствует вмешательству других стран в образовательный процесс Латвии

Факт: Стамбульская конвенция считает образование важным аспектом предотвращения насилия в отношении женщин, поскольку взгляды, убеждения и модели поведения формируются в очень раннем возрасте. Тем не менее конвенция позволяет странам гибко решать, когда и как решать вопросы гендерного равенства, взаимного уважения и ненасилия в официальных или неформальных учебных заведениях. Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию природных талантов и способностей девочек и мальчиков и расширять их образовательные, профессиональные и жизненные возможности.