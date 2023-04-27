Мифы и факты о Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция за последние десять лет стала документом международного права, о котором в обществе циркулирует множество мифов и вводящей в заблуждение информации, поэтому центр "Марта" запускает кампанию и будет обращаться к политикам с призывом развенчать эти мифы, сказала Беата Йоните, координатор политики центра.
С точки зрения организации, события последних недель в Латвии показали, что надо уделять приоритетное внимание борьбе с насилием в отношении женщин и, следовательно, ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульскую конвенцию. Центр "Марта", начиная акцию, создал информативный материал, который разъяснит непонятные вопросы об этой конвенции.
В четверг, 27 апреля, центр отправит этот материал депутатам Сейма, а также предлагает другим жителям Латвии скачать и отправить эту информацию депутатам Сейма и самоуправлений. "Марта" считает, что обязанность политиков и чиновников - разъяснять эти мифы избирателям и общественности, а не подчиняться им.
Галерея: Информативный материал центра "Марта" (на латышском языке)
"Каждый день, когда государственные чиновники не решаются ратифицировать этот международно признанный инструмент борьбы с насилием - это день, который создает среду, в которой жертвы насилия теряют доверие к государственным институтам. Каждый такой день угроза жизни женщин и детей продолжает расти", - говорится в сообщении центра.
Миссия и единственная цель Стамбульской конвенции - искоренить насилие в отношении женщин и насилие в семье, способствуя тем самым гендерному равенству.
Поэтому все обязательства, возлагаемые на государства-участники Стамбульской конвенции, относятся только к сфере применения Стамбульской конвенции в соответствии с ее задачей и целью.
Миф 1: Стамбульская конвенция - это иностранный документ, навязанный нам Европой
Факт: Латвия была одним из авторов Стамбульской конвенции. Ратификация, которая является последним шагом после подписания и сделает конвенцию обязательной, также будет решением латвийских властей. Латвия является членом Совета Европы с 1995 года. В 2011 году Латвия участвовала в подготовке Стамбульской конвенции в качестве члена Совета Европы.
Миф 2: в Латвии уже есть законы против насилия, и конвенция не нужна
Факт: С ратификацией конвенции предотвращение и борьба с насилием больше не являются вопросом индивидуальной политической воли, а юридическим обязательством государства в соответствии с международным правом.
Ратификация предполагает изменение законов, реализацию практических мер и выделение финансирования для достижения нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и домашнему насилию.
Кроме того, конвенция ясно дает понять, что насилие в отношении женщин и домашнее насилие больше не будут рассматриваться как частное дело. Государство должно занять позицию и принять меры для предотвращения насилия, защиты жертв и наказания виновных.
Миф 3: Термин "гендер" введет в Латвии новые гендеры
Факт: Любая конвенция адаптирована к местному языку и юридической терминологии. Понятия "гендер" и "гендерное равенство" уже существуют в латвийском законодательстве. Гендерное равенство закреплено в Конституции в качестве одного из ее основных принципов. Равные права мужчин и женщин гарантируются также латвийским законодательством и международными конвенциями, к которым присоединилась наша страна.
Кроме того, термин "гендер" не заменяет термины "женщины" и "мужчины", используемые в конвенции.
Миф 4: Стамбульская конвенция будет регулировать семейную жизнь и разрушит традиционную латвийскую семью
Факт: Цель конвенции не в том, чтобы регулировать семейную жизнь или структуру семьи. Конвенция не содержит определение термина "семья", не устанавливает и не пропагандирует какой-либо конкретный тип семейных отношений. Стамбульская конвенция направлена на прекращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Цель конвенции - нарушить молчание о домашнем насилии, которое причиняет страдания жертвам, в том числе детям. Реальную угрозу семьям представляет само насилие, а не меры по защите и поддержке его жертв.
Миф 5: Стамбульская конвенция противоречит религиозным традициям в Латвии
Факт: Конвенция не противоречит религиозным нормам. Но в ней подчеркивается, что культура, обычай, религия или традиция не могут служить оправданием насилия. Стамбульская конвенция была ратифицирована несколькими странами с сильными религиозными традициями, включая Сербию, Грецию, Кипр, Черногорию, Грузию, Испанию, Сан-Марино, Италию и Польшу. Стоит помнить, что по нашей Конституции церковь и религиозные организации в Латвии отделены от государства. В то же время каждый в Латвии имеет право на свободу мысли и вероисповедания.
Миф 6: Конвенция введет в Латвии однополые браки
Факт: Стамбульская конвенция никоим образом не регулирует и не определяет брак или сожительство и не требует, чтобы законы устанавливали юридическое признание однополых пар. Как упоминалось выше, единственной целью конвенции является искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, тем самым способствуя гендерному равенству. Конвенцию уже ратифицировали многие страны, не признающие однополые браки.
Миф 7: Конвенция введет в Латвии термины "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность"
Факт: Стамбульская конвенция не требует, чтобы законы определяли гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Вышеуказанные термины включены в конвенцию только с целью не использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность человека в качестве предлога для оправдания насилия. Это уже соответствует Конституции Латвии, которая гласит, что "права человека осуществляются без какой-либо дискриминации". В Латвии запрет на дискриминацию в связи с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью следует также из Уголовного закона (статья 150, часть первая), Закона о предоставлении убежища (статья 28, часть третья), Договора о Европейском союзе (статья 19), Директивы о жертвах (введена в 2015 году).
Миф 8: Конвенция введет в Латвии однополые браки
Факт: Стамбульская конвенция ориентирована на женщин, поскольку она охватывает формы насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, калечащие операции на женских половых органах) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще, чем мужчины (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принуждение к браку, принудительная стерилизация). Однако конвенция призывает применять ее положения ко всем жертвам домашнего насилия, включая мужчин и детей.
Миф 9: Конвенция способствует вмешательству других стран в образовательный процесс Латвии
Факт: Стамбульская конвенция считает образование важным аспектом предотвращения насилия в отношении женщин, поскольку взгляды, убеждения и модели поведения формируются в очень раннем возрасте. Тем не менее конвенция позволяет странам гибко решать, когда и как решать вопросы гендерного равенства, взаимного уважения и ненасилия в официальных или неформальных учебных заведениях. Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию природных талантов и способностей девочек и мальчиков и расширять их образовательные, профессиональные и жизненные возможности.
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