Видео ⟩ Медвежонок-сирота, найденный в Лимбажи, отправляется во Францию

Поскольку все подходящие для медведей вольеры уже заняты, а строительство нового вольера из-за высоких расходов ни в Рижском зоопарке, ни на территории Природных троп в Лигатне не планируется, этому медвежонку искали новое место жительства вне Латвии. Всего подали заявки три заинтересованные стороны - во Франции, Италии и Греции. При их оценке предпочтение было отдано зооприюту La Taniere, который имеет необходимую инфраструктуру, компетентный персонал, а также предыдущий опыт реабилитации животных.

Видео: Спасенный медвежонок

"Во время карантина мы выяснили, что это медведица. В целом она чувствует себя хорошо, проблемы со здоровьем или нетипичное поведение не были замечены. Мы до минимума сократили контакт медведицы с людьми, в том числе с работниками зоопарка, чтобы она не привыкла к заботе человека. Однако вернется ли медведица в дикую природу, зависит от успехов французских коллег при работе с ней", - пояснила Гуна Витола, руководитель коллекции животных Рижского зоопарка.