Видео ⟩ Медвежонок-сирота, найденный в Лимбажи, отправляется во Францию

Сегодня, 25 мая, медвежонок, который был найден на обочине дороги Лимбажи - Алоя без матери, спасен и доставлен в Рижский зоопарк, отправился в новый дом - зоопарк-убежище La Taniere во Франции.
Поскольку все подходящие для медведей вольеры уже заняты, а строительство нового вольера из-за высоких расходов ни в Рижском зоопарке, ни на территории Природных троп в Лигатне не планируется, этому медвежонку искали новое место жительства вне Латвии. Всего подали заявки три заинтересованные стороны - во Франции, Италии и Греции. При их оценке предпочтение было отдано зооприюту La Taniere, который имеет необходимую инфраструктуру, компетентный персонал, а также предыдущий опыт реабилитации животных.
Видео: Спасенный медвежонок
"Во время карантина мы выяснили, что это медведица. В целом она чувствует себя хорошо, проблемы со здоровьем или нетипичное поведение не были замечены. Мы до минимума сократили контакт медведицы с людьми, в том числе с работниками зоопарка, чтобы она не привыкла к заботе человека. Однако вернется ли медведица в дикую природу, зависит от успехов французских коллег при работе с ней", - пояснила Гуна Витола, руководитель коллекции животных Рижского зоопарка.
Медведица отправится в новый дом на самолете. Вместе с ней высылаются обязательные для принимающей стороны сопроводительные документы - правила содержания, описание рациона и состояния здоровья, чтобы она получила качественный и подходящий уход в своем новом жилище.
В Латвии бурые медведи (Ursus arctos) являются особо охраняемыми животными. Это самые крупные из латвийских хищников. Самки медведей могут весить до 150 кг, а самцы - до 300 кг. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, у него нет естественных врагов.
Медведи - типичные обитатели крупных лесных массивов. Зимнюю спячку медведь устраивает в естественных укрытиях, по возможности сухих и вблизи воды. Обычно не агрессивен и старается избегать контакта с человеком. Опасными для человека могут быть медведицы с медвежатами, а также если преждевременно вывести медведя из спячки или травмировать.
Если человек увидит медведя в дикой природе, нельзя приближаться к нему, пытаться поймать или прикоснуться к животному или его детенышам. Нужно как можно быстрее покинуть место встречи, но не бежать.
Если медведь заметил человека и проявляет интерес, следует отступить, не поворачиваясь спиной к медведю и не производя шума.
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