Фото ⟩ В Даугаве выловлен сом весом 65 кг

После схватки с рыбой в нескольких местах у Виталия остались укусы - не смотря на то, что он использовал перчатки.

По словам Виталия, такие рыбы попадаются редко, и каждый сам решает, что с ней делать. "Кто-то поцеловал, погладил, отпустил. Моя семья и родня не научилась этими фотографиями питаться. Поэтому я хотел, чтобы все попробовали этого сома. Я неоднократно пробовал, это фантастическая рыба, каждый должен ее попробовать. Всяких малышей 5-10-15 килограммов отпускаю, конечно, пусть живут, подрастают. А большой - он другой", - приводит его слова RUS LSM.