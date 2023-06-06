"Бедное животное неделю висело на цепи": Что стало с собакой семьи Биндре?

Журналу Privātā Dzīve глава общества защиты животных Ķepu-ķepā Гундега Бидере рассказала, что стало с Майло: "Бедное животное неделю висело на цепи".

Она не раскрыла, как к ним попал Майло, заявив лишь, что этот человек "сделал все, чтобы госпожа Биндре пришла в себя, и уговорил ее привести собаку к нам в приют".

Бидере не скрывает - Майло попал в приют в плохом состоянии.

"Через неделю у собаки уже были царапины на шее, потому что цепь надевали на Майло прямиком, без ошейника. Еще через неделю она впилась бы в тело, и тогда изуродование собаки было бы уголовным преступлением", - говорит руководитель приюта.

Она также добавила, что собака не была привита, у нее не было чипа. Собака не была кастрирована.