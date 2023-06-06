"Бедное животное неделю висело на цепи": Что стало с собакой семьи Биндре?

Решение семьи Биндре отдать пса Майло новым хозяевам для дальнейшей жизни на цепи, показанное в шоу Ģimene burkā, обернулось самым громким скандалом за последнее время. Стало известно, где теперь Майло.
Журналу Privātā Dzīve глава общества защиты животных Ķepu-ķepā Гундега Бидере рассказала, что стало с Майло: "Бедное животное неделю висело на цепи".
Она не раскрыла, как к ним попал Майло, заявив лишь, что этот человек "сделал все, чтобы госпожа Биндре пришла в себя, и уговорил ее привести собаку к нам в приют".
Бидере не скрывает - Майло попал в приют в плохом состоянии.
"Через неделю у собаки уже были царапины на шее, потому что цепь надевали на Майло прямиком, без ошейника. Еще через неделю она впилась бы в тело, и тогда изуродование собаки было бы уголовным преступлением", - говорит руководитель приюта.
Она также добавила, что собака не была привита, у нее не было чипа. Собака не была кастрирована.
Приехав в приют, Майло был обеспокоен, напуган, но постепенно приходит в себя, ложится на колени, подходит, чтобы лизнуть лицо. "Очень дружелюбный, но совершенно не социализированный и склонный к доминированию. Нам придется серьезно поработать с ним, чтобы найти новый дом", - говорит Бидере.
"Предательство человека - это эмоциональный удар, и время покажет, какие последствия это оставит на психике Майло. Мы очень надеемся, что найдем хорошую семью, которая будет любить и заботиться о нем. Если кто-то хочет усыновить Майло, приезжайте и познакомьтесь с ним", - приглашает Бидере.
В начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение расторгнуть контракт с Агритой Биндре.
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