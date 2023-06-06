Беспрецедентно! В Латвии после возмущения зрителей расторгнут контракт со звездой телешоу

В начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение относительно проекта и сделал заявление.
О реакции зрителей подробнее здесь:
Что случилось?
Все началось с того, что семье Биндре пришлось искать новое жилье, потому что хозяин их нынешнего дома расторг договор аренды. Одной из причин якобы стал ущерб, причиненный их четвероногим питомцем Майло. Агрита решила попрощаться с Майло, заботу о котором она когда-то на себя взяла.
"Конечно, ему будет нелегко, потому что он привык свободно перемещаться по территории. Но думаю, что собака есть собака, со временем привыкнет, - не без слез сказала Агрита. - Очень тяжело прощаться, такое ощущение, что отрываешь что-то от сердца. Это ужасная ситуация, с ней нелегко жить, но как есть".
После этой истории в соцсетях люди стали остро критиковать как саму Агриту, так и создателей реалити-шоу.
Показанное вызвало у телезрителей гнев и негодование по поводу судьбы питомца и новых условий его жизни, которые, по мнению экспертов, не были подходящими. Принимая во внимание все указанные обстоятельства, телеканал 360TV принял решение прекратить сотрудничество с семьей Биндре.
Объяснение телеканала 360TV
"Произошедшее стало тревожным звонком для каждого из нас, чтобы очнуться от наших привычных "пузырей" и взглянуть на темные стороны, которые присутствуют в нашем обществе на каждом шагу. Хотя мы часто это отрицаем, мы должны признать, что семья Биндре является зеркальным отражением проблемы в обществе, которая существовала в Латвии задолго до того, как мы увидели эти кадры. Одной из ценностей нашего канала является ответственность, поэтому мы как СМИ берем на себя ответственность за ситуацию, но мы можем указать, что мы не безразличны и решаем эту проблему. Миссия каждого СМИ состоит в том, чтобы помочь общественности показать и темную сторону, что вызывает резонанс и создает дискуссию. В этой ситуации мы заметили, насколько важны критическое мышление и способность объективно решать наболевшие вопросы для нас как для общества. Взгляды и ситуации, увиденные в программе Ģimene burkā ("Семья в банке") - это большой урок для всех нас, что ответственность надо брать на себя вне зависимости от ситуации.
Ценности и миссия нашего канала 360TV включают в себя ответственность перед обществом и близкими, что касается и заботы о домашних животных. Настоящим мы прощаемся с нашими участниками, семьей Биндре. Мы все совершаем ошибки, а потом за них платим.
Спасибо за активность и участие общества в решении проблемы, но просим не переводить эту активную инициативу в агрессию против людей, особенно несовершеннолетних. Сегодня вечером [5 июня] в программе Ģimene burkā у зрителей будет возможность увидеть, что произошло, когда Агрита Биндре пришла в общество Ķepu-ķepā, и узнать, что делать, если вы оказались в ситуации, когда питомец нуждается в поиске нового дома. Это будет последний эпизод, когда семью Биндре можно будет увидеть на экранах телевизоров.
Сейчас Майло находится в заботливых руках и начата работа с кинологом, чтобы питомец как можно скорее нашел надежный дом и любящую семью.
Хотя проблема отражена в тяжелом и болезненном опыте, мы благодарны за то, что она породила дискуссию в различных "пузырях", и надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся".
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