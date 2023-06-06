Беспрецедентно! В Латвии после возмущения зрителей расторгнут контракт со звездой телешоу

Объяснение телеканала 360TV

"Произошедшее стало тревожным звонком для каждого из нас, чтобы очнуться от наших привычных "пузырей" и взглянуть на темные стороны, которые присутствуют в нашем обществе на каждом шагу. Хотя мы часто это отрицаем, мы должны признать, что семья Биндре является зеркальным отражением проблемы в обществе, которая существовала в Латвии задолго до того, как мы увидели эти кадры. Одной из ценностей нашего канала является ответственность, поэтому мы как СМИ берем на себя ответственность за ситуацию, но мы можем указать, что мы не безразличны и решаем эту проблему. Миссия каждого СМИ состоит в том, чтобы помочь общественности показать и темную сторону, что вызывает резонанс и создает дискуссию. В этой ситуации мы заметили, насколько важны критическое мышление и способность объективно решать наболевшие вопросы для нас как для общества. Взгляды и ситуации, увиденные в программе Ģimene burkā ("Семья в банке") - это большой урок для всех нас, что ответственность надо брать на себя вне зависимости от ситуации.

Ценности и миссия нашего канала 360TV включают в себя ответственность перед обществом и близкими, что касается и заботы о домашних животных. Настоящим мы прощаемся с нашими участниками, семьей Биндре. Мы все совершаем ошибки, а потом за них платим.

Спасибо за активность и участие общества в решении проблемы, но просим не переводить эту активную инициативу в агрессию против людей, особенно несовершеннолетних. Сегодня вечером [5 июня] в программе Ģimene burkā у зрителей будет возможность увидеть, что произошло, когда Агрита Биндре пришла в общество Ķepu-ķepā, и узнать, что делать, если вы оказались в ситуации, когда питомец нуждается в поиске нового дома. Это будет последний эпизод, когда семью Биндре можно будет увидеть на экранах телевизоров.

Сейчас Майло находится в заботливых руках и начата работа с кинологом, чтобы питомец как можно скорее нашел надежный дом и любящую семью.

Хотя проблема отражена в тяжелом и болезненном опыте, мы благодарны за то, что она породила дискуссию в различных "пузырях", и надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся".

Агрита Биндре и Майло Фото: Ekrānuzņēmums