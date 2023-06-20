"Одна из самых загадочных стран мира - Непал. Столица Катманду - город, окутанный мистикой, древними традициями, переплетениями индийской и тибетской культур вперемешку с бедностью и жестокостью, грязью улиц и хаосом дорог", - говорит она.

Блогер Лидия Нижникова и опытный путешественник Саша в рамках тревел-шоу "Попутчики" отметили, что есть в Катманду что-то невероятно чарующее, а потому этот город заставляет путешественников со всего мира возвращаться в него вновь и вновь.

"Ровно год назад я уже была в Непале, это была моя первая дальняя поездка, после которой я полностью изменила свою жизнь. Там я приобрела веру и любовь, в первую очередь к себе. Я загадала смелое желание у священной ступы Боднатх и вернулась, чтобы сказать этому городу спасибо - желание сбылось!" - заметила Лида.

Проект о путешествиях "Попутчики" Лида Нижникова запустила осенью 2022 года. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Нижникова является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.