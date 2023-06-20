В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю «Титаник». Начата спасательная операция.
В Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которые погружались к "Титанику". На борту - британский миллиардер
Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку. На ее борту находились пять человек - как правило, это пилот, трое туристов и гид.
«Все наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям», — сказано в заявлении компании OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка.
Фирма добавляет, что в поисковой операции принимают участие несколько государственных служб и частных компаний. «Мы стараемся обеспечить возвращение членов экипажа», — сообщает OceanGate Expeditions.
Американская береговая охрана сообщила в твиттере, что связь с субмариной пропала больше суток назад, это произошло в воскресенье утром. К этому моменту погружение продолжалось в течение одного часа и 45 минут.
Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер сказал в понедельник журналистам, что кислорода на пропавшей лодке осталось на 70-96 часов.
По словам Могера, в поисках участвуют два самолета и подводная лодка; операция осложнена тем, что район поиска находится довольно далеко от суши.
На борту был британский турист-миллиардер
Имена всех людей, находившихся на борту, не сообщаются. Однако известно, что на подлодке к «Титанику» в числе прочих пытался опуститься 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Хардинг — это подтвердила его семья.
В минувшие выходные Хардинг написал в своих социальных сетях, что «может с гордостью сообщить» об участии в погружении к остову утонувшего корабля.
Он добавил, что из-за «самой плохой погоды в Ньюфаундленде за последние 40 лет наш поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к „Титанику“ в 2023 году».
Позже он добавил: «Погодное окно только что открылось — и завтра мы попытаемся погрузиться».
В прошлом году Хардинг был одним из пассажиров пятого по счету коммерческого полета в космос, организованного компанией Blue Origin американского бизнесмена Джеффа Безоса.
Он также совершил одиночное путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюс — и был включен за это в Книгу рекордов Гиннесса.
Хардинг возглавляет компанию Action Aviation, которая работает в области международной авиации.
Что известно о подлодке
Подводный аппарат, который совершал погружение к «Титанику», весит 10 432 кг и, как сказано на веб-сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 тыс. метров. Он способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.
Субмарина, которую сейчас пытаются найти, называлась «Полар принс» и использовалась в нескольких экспедициях, сообщил владелец аппарата в интервью Би-би-си.
На сайте компании, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, сказано, что после успешных экспедиций к останкам «Титаника» в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.
Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.
В твиттере компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.
С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в своей восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший корабль.
Такое путешествие компания называет «шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное».
Одно погружение к «Титанику» с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.
«Титаник» находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.
Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.
Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают.