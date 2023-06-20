На сайте компании, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, сказано, что после успешных экспедиций к останкам «Титаника» в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

В твиттере компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в своей восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший корабль.

Такое путешествие компания называет «шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное».

Одно погружение к «Титанику» с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.

«Титаник» находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.

Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают.