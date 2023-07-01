Бегство от пчел? Ни в коем случае не прыгайте в воду

В интервью журналу Scientific American эксперт по поведению насекомых Джастин Шмидт предупреждает, что распространенное мнение о том, что пчелы не нападут на вас, если вы находитесь под водой, довольно опасно. Технически это правильно, то есть пчелы не будут нырять в воду, чтобы вас ужалить.

Они просто будут ждать, когда вы появитесь на поверхности воды. Они терпеливы и могут следовать за вами часами.

Шмидт рассказал о случае, когда человек попытался избежать нападения пчел в озере. Однако пчелы несколько часов кружили над головой своей жертвы, пытаясь ее атаковать. Они улетели только тогда, когда начало темнеть.

Пчел привлекает углекислый газ, который человек выдыхает в виде пузырьков, ожидая, пока пчелы улетят. Так человек выдает свое местоположение. Такая попытка побега может обернуться кошмарным сценарием. Например, после всплытия человек быстро задыхается, что может закончиться тем, что он вдохнет пчелу и укусами в рот и дыхательные пути.

Если на вас напали пчелы, не пытайтесь их ударить их и не машите руками. Быстрые движения будут интерпретированы как выражение агрессии. Вместо того, чтобы паниковать, уходите спокойно. Если пчелы уже разозлились, ищите убежища в помещении или в машине. Если вас ужалили, то сначала удалите жало, промойте рану холодной водой и приложите прохладный компресс. Если вы испытываете более выраженные симптомы, такие как одышка или онемение более чем в одном месте, немедленно вызовите скорую помощь.