Авиакомпания Finnair поздравила со 100-летием легендарную Вию Ветру

"Мы обе родились в 1923 году и в этом году отметим 100-летний юбилей", - пишет финская национальная авиакомпания Finnair, публикуя в своем Facebook фотографию великой латвийской танцовщицы Вии Ветры во время ее полета бизнес-классом. Трогательная публикация была сделана в среду, 19 июля, и на данный момент ей поделились более 200 пользователей, а отметок "нравится" насчитывается более 2500.
Вия Ветра родилась 6 февраля 1923 года в Риге, она является танцовщицей, хореографом и основательницей движения индийского и сакрального танца в Латвии, художником по костюмам и сценографом. Во время Второй мировой войны Вия училась в Венской академии музыки и изящных искусств, а также на балетном отделении Венской консерватории. Уже тогда девушка многое пережила - в том числе бомбардировки австрийской столицы, где ее завалило развалинами дома. Она испытала голод, потеряла родину - в советскую Латвию пути не было, рассказывает о ней RUS LSM.
С тех пор Вия Ветра стала путешественницей и свободным художником. В 1948 году она переехала в Австралию, где в 1951 году и открыла танцевальную студию в Сиднее. После этого жила в Западной Германии, а затем осела в Нью-Йорке, где также открыла танцевальную студию в 1967 году.
На родину Вия Ветра впервые вернулась только во времена Атмоды, в 1990-м, и с тех пор приезжает практически ежегодно. Нора Икстена написла о ней книгу, Вие присужден орден Трех звезд.
Как отмечает финская компания Finnair, Ветра - их постоянная клиентка. "Недавно мы имели честь принимать на борту Finnair 100-летнюю танцовщицу, хореографа и педагога Вию Ветру. Вия живет в Нью-Йорке и является постоянным клиентом Finnair благодаря своим ежегодным поездкам на родину в Латвию для выступлений и преподавания", - говорится в заявлении авиакомпании.
На снимке в публикации Ветра сидит в кресле бизнес-класса с напитком в руке. По словам столетней артистки, она в восторге от высокого уровня подготовки экипажа Finnair, и "по пути из Риги в Нью-Йорк... даже немного выучила финский язык".
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