Авиакомпания Finnair поздравила со 100-летием легендарную Вию Ветру

Вия Ветра родилась 6 февраля 1923 года в Риге, она является танцовщицей, хореографом и основательницей движения индийского и сакрального танца в Латвии, художником по костюмам и сценографом. Во время Второй мировой войны Вия училась в Венской академии музыки и изящных искусств, а также на балетном отделении Венской консерватории. Уже тогда девушка многое пережила - в том числе бомбардировки австрийской столицы, где ее завалило развалинами дома. Она испытала голод, потеряла родину - в советскую Латвию пути не было, рассказывает о ней RUS LSM.

С тех пор Вия Ветра стала путешественницей и свободным художником. В 1948 году она переехала в Австралию, где в 1951 году и открыла танцевальную студию в Сиднее. После этого жила в Западной Германии, а затем осела в Нью-Йорке, где также открыла танцевальную студию в 1967 году.