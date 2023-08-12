Фото ⟩ В Эстонии с бойни сбежала беременная корова. Она дважды избежала смерти

Осенью 2021 года в Эстонский союз защиты животных поступили сообщения, что на острове Вормси живет стадо крупного рогатого скота, владелец которого не заботится о животных. По данным Союза защиты животных, какое-то время островитяне помогали животным оставаться в живых, они их кормили и поили, но многие также умерли.

В последние месяцы прошлого года владелец животных сам отправил часть скота на бойню. Среди них была беременная корова, которая решила сбежать. По словам регионального руководителя из Южной Эстонии Союза защиты животных Кристи Метс, с конца прошлого года корова бродила в радиусе десяти километров от мясокомбината Карьямыйза, но никто не ловил ее. Метс также заявила, что беременное животное вообще не следовало отправлять на бойню, но, видимо, беременность была на таком раннем сроке, что ее не заметили.