Вс, 3.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Меладзе без ВНЖ, Литвинова в ссоре с Земфирой, а Пугачева едет в РФ?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Константине Меладзе, Алле Пугачевой и Земфире.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Рената Литвинова поссорилась с Земфирой?

В соцсетях появились слухи о конфликте Ренаты Литвиновой и Земфиры. Рената не приехала на концерты Земфиры в Казахстане, после публично проигнорировала ее день рождения, после чего артистки отписались друг от друга в Instagram, пишет Medialeaks.

Что происходит между звездами, неизвестно. Никто из них никак не комментирует слухи. Напомним, знаменитости познакомились в 2004 году на съемках фильма Литвиновой "Богиня: Как я полюбила", для которого Земфира записывала музыку.

В начале 2022 года Рената из Земфира вместе уехали из России в Париж.

Константин Меладзе лишился ВНЖ в России?

Продюсер и композитор Константин Меладзе лишился статуса индивидуального предпринимателя и потерял вид на жительство в России, пишет "Фокус" со ссылкой на российское издание "Экспресс-газета".

В качестве доказательства указана выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Меладзе является гражданином Украины, а его ИП было ликвидировано еще 9 августа. Согласно законам РФ ВНЖ аннулируется, если человек находился за пределами страны более шести месяцев в году.

СМИ указывают, что Константин Меладзе якобы проживает сейчас в Европе - предположительно, в Италии, но продюсера видели и в Латвии. 

Алла Пугачева вернется в РФ?

Некоторые российские Telegram-каналы распространили слухи о том, что Алла Пугачева якобы намерена вернуться в РФ. В качестве аргумента они приводят слова экс-стилиста Примадонны Джорджа Ровалса: "Вернется обязательно. Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно".

Ровалс заметил, что довольно часто переписывается с певицей.

Напомним, сейчас Алла Борисовна с семьей проживает в Израиле. Это лето Примадонна и ее муж Максим Галкин провели с детьми в Юрмале. Звездные супруги стали гостями фестиваля Лаймы Вайкуле

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх