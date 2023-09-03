Меладзе без ВНЖ, Литвинова в ссоре с Земфирой, а Пугачева едет в РФ?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Рената Литвинова поссорилась с Земфирой?

В соцсетях появились слухи о конфликте Ренаты Литвиновой и Земфиры. Рената не приехала на концерты Земфиры в Казахстане, после публично проигнорировала ее день рождения, после чего артистки отписались друг от друга в Instagram, пишет Medialeaks.

Что происходит между звездами, неизвестно. Никто из них никак не комментирует слухи. Напомним, знаменитости познакомились в 2004 году на съемках фильма Литвиновой "Богиня: Как я полюбила", для которого Земфира записывала музыку.

В начале 2022 года Рената из Земфира вместе уехали из России в Париж.

Константин Меладзе лишился ВНЖ в России?

Продюсер и композитор Константин Меладзе лишился статуса индивидуального предпринимателя и потерял вид на жительство в России, пишет "Фокус" со ссылкой на российское издание "Экспресс-газета".