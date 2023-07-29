Фото и видео ⟩ Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари"

Алла Пугачева и Максим Галкин появились за кулисами перед самым началом концерта. Для этого вечера Примадонна решила одеться в розовое, а волосы собрала в хвост.

Супруги поприветствовали за кулисами Артура Гаспаряна и отправились к своим местам в зале. Зрители встречали пару с аплодисментами. Как и в предыдущий вечер среди зрителей была масса желающих сфотографироваться со звездной четой.

Видео: Аплодисменты в честь Галкина и Пугачевой

Напомним, 26 июля фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala совершил свое триумфальное открытие незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф".

28 июля прошел уже второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Он стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки, сообщили RUS TVNET организаторы фестиваля. Зал концертного зала "Дзинтари" был полностью распродан. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине.

Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле. Хедлайнером вечера была легендарная британская певица Танита Тикарам воссоединилась с публикой, завоевав сердца аудитории своим неповторимым голосом и харизмой.