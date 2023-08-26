Фото и видео ⟩ "Я думала, больше никогда не выйду на сцену": Брежнева выступила в Риге

И не смогу быть тем самым проводником, потому что я всего лишь исполнитель. Я всего лишь имею внутри это состояние, чтобы дарить вам эту энергию, эти эмоции, дарить вам ту любовь, которая есть внутри. Когда был мой первый концерт в Риге в декабре, у меня было очень шаткое, хрупкое состояние, и я была совсем другая. Я только-только открывала свое сердце и свою душу. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное. Каждый из вас внес свою лепту в меня как в артиста. Я сегодня абсолютно счастлива", - со слезами на глазах призналась Вера.