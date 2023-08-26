Фото и видео ⟩ "Я думала, больше никогда не выйду на сцену": Брежнева выступила в Риге

"Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное", - со слезами на глазах призналась со сцены украинская певица Вера Брежнева (VERA), выступившая накануне в Риге.
25 августа на Wondersala под громкие аплодисменты и восторженные крики толпы Вера Брежнева открыла свой большой концерт энергичным треком "Я не играю". На сцену артистка вышла в черном образе - на ней была черная короткая накидка с длинным ворсом и черные штаны клеш с таким же ворсом снизу. К ее руке были привязаны ленты желто-синего цвета.
Брежнева исполнила еще одну песню - "Нирвана", прежде чем обратилась к зрителям. Она поздоровалась с публикой на четырех языках - украинском, русском, латышском и английском.
"Я безумно рада нашей встрече. Я была готова вовремя, но я ждала, пока вы все зайдете. Организаторы мне сказали, что не все люди зашли. Я терпела до последнего", - сказала артистка, объясняя задержку выступления. Концерт начался на 40 минут позже, чем было указано на билетах.
"Сегодня у нас произойдет абсолютно нормальная музыкальная терапия", - отметила певица, призывая зрителей петь, танцевать и просто "кайфовать от этого вечера".
Брежнева исполнила такие хиты, как "Розовый дым", "Не надо", "Близкие люди", "Ты мой человек", "Тихо", "Доброе утро", "Реальная жизнь", "Мамочка", "Вечериночка", "Любовь спасет мир" и другие.
Между песнями артистка постоянно общалась со зрителями, очень много шутила и благодарила людей за то, что они решили провести этот вечер вместе с ней, несмотря на погоду.
Почти с начала концерта на улице моросил дождь, но это никак не мешало поклонникам наслаждаться любимыми хитами. Часть публики была в дождевиках, другие просто не обращали внимания на падающие с неба капли, которые придавали выступлению особую атмосферу.
"Кто-то гуляет под дождем, а кто-то мокнет. Сегодня мы кайфуем под дождем. Мы же сами выбираем свое состояние, свое настроение. Я так кайфую, что вы у меня умеете радоваться, несмотря ни на что", - сказала Брежнева перед исполнением песни "Хороший день".
"Я почти год живу в Латвии. Здесь уже почти половина моих близких людей находится. Во-первых, здесь находится моя семья, моя мамочка, сестра, дочка (...) здесь все мои подруги, крестные, дети. Если я еще с вами не знакома, просто я еще не добралась. Как классно ходить по Риге, видеть глаза, которые мне рады, улыбаться им в ответ. (...) Здесь сегодня нет случайных людей. Каждый из вас мой человек", - призналась Вера и спела "Ты мой человек".
Она добавила, что в нашей стране нашла "своих" людей и вся ее музыкальная команда тоже из Латвии.
"У меня здесь есть и тренер, и косметолог, и реабилитолог. Я нашла здесь всех, и я так рада", - отметила украинская исполнительница.
Певица уже сменила сценический образ и предстала перед зрителями в ослепительно-белом наряде - на ней была белая шубка с длинным ворсом и белые свободные брюки с перламутровыми пайетками, которые красиво переливались на свету. Этот образ придавал ее выступлению трогательности.
Певица исполнила несколько украинских треков, а также поблагодарила Латвию за поддержку Украины, представив свою новую песню "Дякую".
"Я готовлю свой украинский альбом, это мини-альбом, и он выйдет в конце сентября", - рассказала Брежнева. На украинском языке прозвучали еще две песни - "Такі мы люди" и "Неадекват".
"Я горжусь тем, что я украинка. Я искренне желаю своей стране сил, здоровья и, конечно, вашей поддержки", - сказала певица.
Особым сюрпризом для зрителей стало исполнение старых песен группы "ВИА Гра", в составе которой Брежнева была с 2003 по 2007 год.
"Я поняла, что у нас есть общая любовь к песням из моего давнего прошлого", - отметила артистка.
Вера Брежнева спела такие хиты, как "Бриллианты", "Притяжения больше нет", "ЛМЛ", чем вызвала неописуемый восторг у своих давних поклонников.
Перед исполнением этих хитов певица снова переоделась и вышла на сцену в блестящем наряде - топике и юбке, которые были сделаны из маленьких "бриллиантов". На ногах у певицы были золотые босоножки на каблуке.
Артистка на сцене проживала каждую свою песню, ее потрясающая и будто нескончаемая энергия передавалась и зрителям. Весь концерт поклонники танцевали и, срывая голоса, выкрикивали слова любимых песен. Певица плясала на каблуках, весело заигрывала со зрителями и очаровывала своей красотой, женственностью, искренностью и душевностью.
Видео: Вера Брежнева исполняет песню "Реальная жизнь"
"Вера, мы тебя любим!" - были слышны мужские голоса из толпы, а певица отвечала, что это взаимно. Брежнева также попросила собравшихся крикнуть "Я тебя люблю" на латышском языке, что зрители с удовольствием сделали.
Также исполнительница поделилась своими личными переживаниями с гостями концерта, признавшись, что думала об окончании карьеры певицы.
"Последние полтора года были очень сложными в моей жизни. Очень сложными. Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену.
И не смогу быть тем самым проводником, потому что я всего лишь исполнитель. Я всего лишь имею внутри это состояние, чтобы дарить вам эту энергию, эти эмоции, дарить вам ту любовь, которая есть внутри. Когда был мой первый концерт в Риге в декабре, у меня было очень шаткое, хрупкое состояние, и я была совсем другая. Я только-только открывала свое сердце и свою душу. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное. Каждый из вас внес свою лепту в меня как в артиста. Я сегодня абсолютно счастлива", - со слезами на глазах призналась Вера.
Концерт длился почти два часа, зрители никак не могли отпустить певицу со сцены. В конце выступления Брежнева несколько раз прощалась с гостями и даже ушла со сцены, но через пару минут под громкие возгласы и крики все-таки вернулась. На прощание артистка подарила публике еще две песни - "Любовь в большом городе" и "Любовь спасет мир", которую она спела на бис.
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