Активистка: Бабушка вратаря Шилова не сдала латышский для ВНЖ

"Да, Ирина воспитала Артура Шилова - могучего вратаря сборной Латвии по хоккею, благодаря достижениям которого наша команда в этом году завоевала историческую бронзу. И да, Ирина - гражданка России. Которая посвятила большую часть своей жизни Латвии, однажды полюбив и выйдя замуж за гражданина этой страны", - пишет женщина, известная широкой общественности своей активной позицией по защите прав русскоязычного населения.

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счетом 4:3 ОТ. Чемпионом мира стала сборная Канады, которая в финале победила Германию (5:2).

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов был признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим вратарем чемпионата мира 2023 года.

В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря "Ванкувера" семь побед с 92,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20.

Шилов также вошел в символическую пятерку турнира, став лучшим голкипером чемпионата.