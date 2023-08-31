Активистка: Бабушка вратаря Шилова не сдала латышский для ВНЖ

Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова Ирина Шилова - одна из проживающих в Латвии граждан России, которая не сдала экзамен по государственному языку на уровень А2, пишет в социальных сетях даугавпилчанка Ольга Петкевич.
"Да, Ирина воспитала Артура Шилова - могучего вратаря сборной Латвии по хоккею, благодаря достижениям которого наша команда в этом году завоевала историческую бронзу. И да, Ирина - гражданка России. Которая посвятила большую часть своей жизни Латвии, однажды полюбив и выйдя замуж за гражданина этой страны", - пишет женщина, известная широкой общественности своей активной позицией по защите прав русскоязычного населения.
Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счетом 4:3 ОТ. Чемпионом мира стала сборная Канады, которая в финале победила Германию (5:2).
Вратарь сборной Латвии Артур Шилов был признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим вратарем чемпионата мира 2023 года.
В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря "Ванкувера" семь побед с 92,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20.
Шилов также вошел в символическую пятерку турнира, став лучшим голкипером чемпионата.
"Ирина Шилова не сдала экзамен по государственному языку на уровень А2 этим летом. Она - та, кого некоторые называют и считают "рашистской чумой", которую следует забить. Я знаю многих родителей других прекрасных латвийских врачей, пожарных, спортсменов, солдат NBS, имеющих российское гражданство, но являющихся настоящими патриотами Латвии. Однако они не осмелятся говорить публично, так как боятся, что таким образом навредят своим детям.
Они страдают от унижений и плачут по ночам, риторически спрашивая, когда же они вдруг, проработав в этой стране более 30 лет, стали ей не нужны?
Никому из них не звонил Владимир Владимирович и не просил совета, нападать ли на Украину. Никого из них никто не предупреждал, что латвийским президентам в начале 2000-х годов можно было ездить к Путину, но за принятое тогда гражданство России им придется расплачиваться своим последним здоровьем.
Латыши, очнитесь! Вратарь вашей национальной сборной стал таким выдающимся спортсменом в том числе благодаря российской пенсии, которую платили его бабушке и из которой она оплачивала спортивные сборы и покупала хоккейный инвентарь!
Меня действительно пугает то, что вы осмеливаетесь публично называть окружающих, возможно, родителей ваших друзей и близких знакомых "чумой"!
В какой момент пропаганда и ваши внутренние страхи превратили вас в таких хищников?
Мой родной язык - русский. Я продолжу на нем говорить со своими детьми. Проживая в Латвии и будучи гражданкой этой страны, я действительно переживаю, что количество активных пользователей латышского языка с каждым годом уменьшается. Я все еще готова, чтобы мои дети учились в латышских школах и учили латышский язык, таким образом укрепляя его. Но чем чаще меня называют "чумой" в моей стране, тем больше я думаю об отъезде из нее. А пришедшие на мое место граждане третьих стран, без которых экономика Латвии все равно не сможет развиваться в ближайшее время, в 95% случаев не станут патриотами Латвии, не будут готовы укреплять латышский язык и будут относиться к этой стране как к месту для зарабатывания денег, чтобы вернуться домой. Мой дом - Латвия, но я начинаю чувствовать себя здесь ненужной. Это действительно то, чего вы хотели достичь?" - написала активистка в своем профиле в Facebook.
Напомним, по решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.
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