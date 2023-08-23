Альтруизм или политические очки? Оппозиционные партии работают на рейтинг, помогая разобраться с ВНЖ

По словам одного из координаторов и волонтеров "Согласия" Екатерины Морозовой, когда люди понимают, что ошибка может стоить им невыдачи ВНЖ, они начинают волноваться: "Ты можешь спокойно говорить на латышском и существовать в социуме, но заполнение документов - очень большой стресс".

Русский союз Латвии в дополнение к консультациям организовал курсы по латышскому, куда ходят около 200 человек, и провел занятия по компьютерной грамотности.

Вячеслав, невысокий бодрый мужчина на вид пенсионного возраста, приходил на консультацию в партию "Стабильности!". "Замечательно помогают. Cepuri nost! Вся моя семья голосовала за эту партию, поэтому я пришел сюда", - рассказал он.

"Бесплатно, во-первых, все. Всю информацию я могу здесь получить. Скажем, к примеру, подсказали, что надо на экзамен второй раз записываться, обязательно записаться", - поделилась Нина, еще одна посетительница того же офиса на улице Рупниецибас.

Галерея: Офисы политических партий, организующих консультации по ВНЖ

Как партии организуют консультации?

Сам процесс консультаций организован по-разному. Чтобы попасть в "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенную власть", нужно предварительно записаться. "Суверенная власть" также обучает волонтеров и отправляет их на дом к соседям, знакомым.