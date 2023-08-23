В конференц-зале ATTA Centre в Риге 19 июня был аншлаг. Казалось, что вот-вот начнется концерт зарубежной звезды. Зал на 2500 мест был заполнен так, что организаторам пришлось расставлять дополнительные стулья.
Альтруизм или политические очки? Оппозиционные партии работают на рейтинг, помогая разобраться с ВНЖ
Однако на сцене были звезды отнюдь не музыкальные: в тот день непрошедшая на последних выборах в Сейм партия "Согласие" организовала массовую консультацию для тех, кто в результате прошлогодних законодательных изменений рискует с 1 сентября этого года потерять вид на жительство (ВНЖ) в Латвии.
"В любой момент можно ожидать каких-то безумных действий, - сказал со сцены лидер партии Нил Ушаков. - Никакого счастья ни каждый индивидуально как политик, ни наша страна, ни наше общество не найдет, если мы будем унижать пожилых людей".
Проблема с видом на жительство, по оценкам Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), коснется 24 505 человек в Латвии. Часто это люди пенсионного возраста, которые ранее были гражданами и негражданами Латвии, а после 2003 года получили российские паспорта.
Самостоятельно разобраться с новыми правилами о продлении ВНЖ многим непросто. Образовавшийся вакуум поддержки людей, попавших в затруднительное положение, заполнили оппозиционные партии - и в будущем они, вероятно, получат за это политические очки.
"Было бы странно, если бы этой ситуацией не воспользовались оппозиционные партии - как по узкополитическим, так и по гуманитарным соображениям", - отметил преподаватель политологии в Латвийском университете Юрис Розенвалдс.
При этом ни одна из четырех оппозиционных партий, с которой беседовал RUS TVNET, не говорит о политических очках - исключительно о собственном альтруизме.
Массовая деятельность
Все лето партии организуют подобные "гастроли" во всех русскоязычных регионах - и они пользуются популярностью.
После Риги "Согласие" собрало полный стадион в Лиепае и полный зал в Елгаве.
"Если бы вы видели, какие переполненные залы и концертные площадки собирают господа А. Элксниньш (мэр Даугавпилса), Н. Ушаков (лидер "Согласия") и А. Росликов (лидер "Стабильности!") в связи с этими поправками, то вопросы бы отпали", - писала в своем Facebook журналист-расследователь Инга Сприньге.
Партии также обустроили постоянные пункты консультаций в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Резекне и рассказывают о них в своих соцсетях.
По словам партий, спрос на консультации большой. Представитель "Стабильности!" Светлана Чулкова отметила, что только в Риге они помогают 500-700 жителям в месяц и дополнительно в региональных филиалах. А в листе ожидания у "Согласия" около 70-80 человек. В Русском союзе Латвии, по заверениям его представителей, за все время приняли и помогли более чем 1000 человек.
Какие услуги оказывают партии?
Консультации партий - это не служба "одного окна", где все сделают за вас. Чаще всего волонтеры объясняют, какой комплект документов нужно собрать, в случае надобности помогают заполнить анкету, CV, перевести на латышский. Услуги у всех партий похожи.
По словам одного из координаторов и волонтеров "Согласия" Екатерины Морозовой, когда люди понимают, что ошибка может стоить им невыдачи ВНЖ, они начинают волноваться: "Ты можешь спокойно говорить на латышском и существовать в социуме, но заполнение документов - очень большой стресс".
Русский союз Латвии в дополнение к консультациям организовал курсы по латышскому, куда ходят около 200 человек, и провел занятия по компьютерной грамотности.
Вячеслав, невысокий бодрый мужчина на вид пенсионного возраста, приходил на консультацию в партию "Стабильности!". "Замечательно помогают. Cepuri nost! Вся моя семья голосовала за эту партию, поэтому я пришел сюда", - рассказал он.
"Бесплатно, во-первых, все. Всю информацию я могу здесь получить. Скажем, к примеру, подсказали, что надо на экзамен второй раз записываться, обязательно записаться", - поделилась Нина, еще одна посетительница того же офиса на улице Рупниецибас.
Галерея: Офисы политических партий, организующих консультации по ВНЖ
Как партии организуют консультации?
Сам процесс консультаций организован по-разному. Чтобы попасть в "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенную власть", нужно предварительно записаться. "Суверенная власть" также обучает волонтеров и отправляет их на дом к соседям, знакомым.
"Стабильности!" принимает всех в порядке живой очереди. Их офис - самый многолюдный, часто там сидят по 8-10 человек сразу. На прием одного человека уходит полчаса и больше. Одна посетительница в очереди жаловалась, что, когда она приходила в прошлый раз, было всего три человека. Но к середине июля, когда стояла самая жара, очереди стали побольше.
Когда попадаешь в приемную партии "Стабильности!", в первый момент кажется, что их система живой очереди - это хаос. Но со временем понимаешь, что, позволяя людям заходить просто с улицы и самим организовываться, ожидая по много часов, партия создает у них ощущение по-настоящему народной.
Напротив, офис Русского союза Латвии сразу не найти, даже зная адрес. Он расположен в тихом центре в полуподвале, дверь и окна закрывают жалюзи, мимо него можно пробежать, решив, что помещение пустует. О том, что это партия, говорит только малозаметная табличка с названием, выставленная в окне.
Когда я звонил в звонок, подумал, что похож на посетителя тайных баров во времена сухого закона в США.
В июльский день, когда RUS TVNET посетил офис, одна женщина, стоя напротив здания, потерянно звонила с вопросом, как же его найти. Координатор терпеливо отвечал - видно, что не впервые. Главная тут волонтер Анна. Она скрупулезно формулирует правильное определение должности на рыболовном заводе, а потом переводит это на латышский язык.
Партия "Стабильности!" расположена на этой же улице, но она совершенно другая. И дверь, и окна облеплены оранжевым логотипом партии. Невозможно перепутать, где ты находишься. Вход прямо с улицы, дверь открыта, внутри - живая очередь, где люди сидят часами в ожидании консультаций, как в старой советской поликлинике. Слышится давно забытое "Кто последний?", видно, что посетителям-пенсионерам с такой системой явно привычно.
Партия "Суверенная власть" единственная находится не в центре, а в самом что ни на есть рабочем районе города - Торнякалнсе. Но расположилась она за высоким бетонным забором, похожим на ограду частей советской армии. Для того, чтобы попасть на консультацию, людям надо звонить и ждать, пока администратор подойдет и пустит на территорию.
Партия "Согласие" расположилась на престижной улице города, в подъезде за порядком присматривает консьерж, а сам офис занимает половину третьего этажа. Волонтеры могут принять одновременно до шести человек. Волонтеры партии также приезжали на дом к пенсионерке, которой самой было трудно прийти на консультацию.
Есть ли альтернатива?
Кроме услуг партий, в Латвии появились юридические фирмы, предлагающие услуги по заполнению пакета документов для ВНЖ "под ключ".
Одна из таких фирм расположена в Доме Москвы. Когда-то многолюдный, сегодня он производит, скорее, печальное впечатление, особенно когда заходишь в пустующий холл. Контора занимает небольшую комнату на первом этаже здания и оказывает еще и визовые услуги. Сотрудница постоянно консультирует кого-то по телефону, редко отрываясь на то, чтобы ответить на вопросы.
По ее словам, сейчас они временно приостановили прием новых заказов по оформлению документов для ВНЖ, так как "просто физически не успевают все оформить к 1 сентября. Там 40 человек". С этими словами она показывает на огромную кипу документов, которые загромоздили широкий подоконник.
Оторвавшись от очередного звонка, сотрудница рассказала, что услуга стоит от 50 евро за минимальный комплект документов, и при этом добавила, что знает еще "фирму на Меркеля, но там оформление обойдется уже в 400 евро".
А что с рейтингами?
Бесплатные альтернативные услуги от оппозиционных партий, возможно, уже приносят им политические дивиденды. Как минимум один такой звоночек уже есть.
В рейтинге, опубликованном 30 июня на Lsm.lv, представленная в Сейме оппозиционная партия "Латвия на первом месте" увеличила свою популярность на 1,7 процентных пункта и стала второй по популярности партией в стране.
Эта партия консультации по ВНЖ для жителей не развернула, но ее лидер Айнар Шлесерс регулярно остро высказывается на эту тему с трибуны Сейма и в социальных сетях.
Журналист-исследователь Инга Сприньге говорит, что правящая коалиция также внесла свою лепту в потенциальный рост рейтинга оппозиции.
"За этот хороший результат (возможность мобилизовать соответствующий электорат) мы можем поблагодарить коалиционные партии перед предыдущими выборами и особенно Национальное объединение, которое предложило эти поправки", - высказывалась журналист.
Рейтинги других партий пока колеблются в пределах статистической погрешности.
Политолог Розенвалдс предполагает, что у "Стабильности!" слишком узкая ниша поддержки, которая "сводится почти исключительно к русскоязычному электорату".
А "Согласию" явно не хватает лидера и четкого посыла, что не может быть полностью компенсировано деятельностью Ушакова в социальных сетях.
В этой ситуации преимуществом "Латвии на первом месте" является возможность обращения как к латышской, так и к русскоязычной аудитории. Деятельность их лидера Айнара Шлесерса в публичном пространстве и СМИ, а также в Сейме дает его партии преимущества по сравнению с непарламентской оппозицией, подытожил политолог.
При этом "Латвия на первом месте" хоть и вносила предложения о смягчении новой редакции закона, но в итоге проголосовала за принятие поправок к Закону об иммиграции.
В партии RUS TVNET прокомментировали, что выступают не против самих поправок, а лишь за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, были освобождены от сдачи экзамена. Сейчас экзамен могут не сдавать люди старше 75 лет.
"Мы против того, что надо сдавать экзамены людям пенсионного возраста. Ничего другого против мы не высказывали", - пояснили в партии.
Также там уточнили, что у партии нет ресурсов, чтобы организовывать консультации для жителей.
Следует заметить, что еще 28 июля Шлесерс записал видео в TikTok и призвал приходить на пикет против правительства. На тот момент - еще действующего правительства Кариньша.
"Премьер Кариньш хочет, чтобы началась война [в Латвии], в сентябре более 6000 пенсионеров получат повестки о том, что их выдворят", - заявил Шлесерс.
@latvijapirmajavieta
❗️ AINĀRA ŠLESERA viedoklis par notiekošo ar Krievijas pensionāriem Latvijā ❌♬ original sound - LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
На прошлой неделе, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") официально проинформировал президента Эдгара Ринкевича об отставке возглавляемого им правительства.
Возможно, новая коалиция инициирует пересмотр утвержденных ранее требований. В публичном поле подобная риторика уже прозвучала - так, депутат Сейма и глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака ("Объединенный список") во время интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор" в начале августа заявил следующее: "Я абсолютно уверен, что к началу сентября у МВД будет свое предложение, и не просто предложение, а конкретное изменение в законе. Надо переубеждать какую-то часть Сейма, и я чувствую, что у нас это неплохо получается".
А министр внутренних дел в уже ушедшем в отставку правительстве Кариньша Марис Кучинскис ("Объединенный список") ранее говорил, что никакой "охоты" на граждан РФ, которые не подали заявление на продление ВНЖ, не будет, но они столкнутся с неудобствами.
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