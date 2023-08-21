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Репортаж ⟩ "Это же совсем не про runāt latviski". Как сдают экзамен для ВНЖ
Люди пришли на экзамен в помещении Рижского техникума Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET
Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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В новом корпусе здания Рижского государственного техникума у Вантового моста нет лифта. Утром 10 августа, когда сюда пришли люди сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ, для некоторых это стало проблемой. Экзаменационные кабинеты оборудованы со 2-го по 5-й этаж, поэтому пожилые люди, поднимаясь по лестнице, тяжело опираются на перила, на руки сопровождающих, у многих в руках трости.

У входа людей встречает охранник, который, не здороваясь, кричит им: "Вам на второй этаж". В техникуме летом нет учеников, утром здесь только те, кто приехал на свой экзамен. Он начнется в 9 утра. Потом еще один запланирован в полдень.

"Помогите всем экзамен сдать", - в сером коридоре слышен громкий женский голос. Женщина обращается к сотруднице, которая регистрирует людей на экзамен. В ответ темноволосая женщина с короткой стрижкой улыбается и объясняет пенсионерке, в какой кабинет ей идти. Объясняет по-русски.

Здание Рижского государственного техникума
Здание Рижского государственного техникума Фото: Rus TVNET

В этом году тысячи людей сдают экзамен по латышскому языку - зачастую это люди пожилого возраста. Экзамен на знание государственного языка - одно из новых требований для получения постоянного вида на жительства в Латвии к бывшим гражданам и негражданам страны, после 2003 года взявшим российские паспорта. Эти требования введены прошлогодними поправками к Закону об иммиграции.

Что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого, RUS TVNET подробно рассказывал тут:

С 11 апреля по 7 мая на экзамены зарегистрировались 4995 человек, из которых чуть больше половины сдать его не смогли. Более свежих данных пока нет, но уже известно, что все несдавшие могут записаться на пересдачу - до 31 августа. Она, в свою очередь, пройдет с 4 сентября по 31 ноября этого года.

На часах 8:40 утра. В серых коридорах, скорее напоминающих поликлинику, чем учебное заведение, толпятся люди: масса бежевых курток, однотонных платьев, многие в руках держат зонты и цветные пакетики - в них находятся паспорта и документы для регистрации на экзамен.

Люди волнуются, при этом атмосфера перед экзаменом сосредоточенная, но не напряженная. Кто-то сидит в наушниках, кто-то листает бумаги, повторяет материалы, кто-то просто проводит время в телефоне.

Через 10 минут сотрудники Государственного центра содержания образования (VISC) начинают громко называть имена - русские имена звучат с латышским акцентом. Люди с красными паспортами в руках по очереди проходят в кабинет.

Через стеклянное окошко в дверях можно разглядеть, как все обустроено на экзамене: помещение светлое, столы расположены по кругу, на каждом из них стоит один большой монитор. Здесь может сесть человек 7-10, не больше.

Кто-то прибегает буквально за 3 минуты до экзамена, путает кабинет. Сотрудница VISC со списком в руках до последнего бегает и отводит людей в определенное для них место.

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Все поголовно перед тем, как переступить порог кабинета, желают друг другу удачи.

В 9 утра начинается экзамен, за дверями кабинетов гудят ожидающие, внутри экзаменаторы объясняют, какие кнопки на компьютере нажимать.

Пожилой мужчина с листочками в руках рассказывает, что он пришел только на устную часть, от письменной у него освобождение - тот самый листочек, который он мнет.

Говорит, что готовился, но все равно очень волнуется: последний раз он сдавал экзамен в институте лет 50 назад.

"Готовиться мне было очень тяжело. У меня болезнь глаз. Поэтому я и получил освобождение. Я даже в очках не могу читать книги, не могу сидеть в компьютере. Глаза болят", - рассказывает Александр.

Получить освобождение было нелегко - несколько месяцев пришлось ждать очереди у невролога. Он начал записываться сразу после того, как Сейм принял поправки в сентябре 2022 года.

"Первая эмоция была такая: это какой-то бред сумасшедшего просто. Не хотелось даже верить этому, - признается Александр. - Боялся даже думать, что у нас правительство и Сейм настолько тупоголовые, что дойдут до таких вещей?".

"Я тогда как раз получил новую карту на пять лет и так думал, ну, это ерунда какая-то, мне 72 года уже. И что вы от меня хотите? Я на пенсии, заработал пенсию, свой дом построил здесь. Я всю свою жизнь прожил здесь", - продолжает он.

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Александр взял гражданство России в 2009 году из-за обиды на Латвию: "Вы знаете, достало вот это отношение, что ты негражданин. Никогда не чувствовал себя здесь человеком. Всегда был каким-то бесправным".

Уходя после интервью с журналистом, Александр на прощание выкрикнул: "Боритесь за нас".

По лестнице оживленно идет женщина с короткими черными волосами, на ней синий спортивный костюм. Она достаточно расслаблена, можно догадаться, что экзамен сегодня не сдает.

"Я пришла поддержать мужа, - рассказывает Светлана. - Требования очень строгие. Даже я, которая владею латышским языком, понимаю, что экзамен сложный. Правописание должно быть на высоком уровне, то есть все эти гарумзимес (garumzīmes - знаки долготы в латышском языке). Не могу сказать, что я сама бы сдала", - признается Светлана.

Чтобы получить сертификат, надо подтвердить владение языком на уровне А2 - этот уровень позволяет ограниченно говорить и писать на заранее подготовленные темы.

Чтобы получить категорию, необходимо сдать четыре части - чтение, письмо, слушание, а также разговорную часть. Экзамен засчитывается, если по каждой части набрано не менее 60%.  

Муж Светланы, которому сейчас 52 года, переехал из России в Латвию в 90-е годы, получил паспорт негражданина, а в 2012 году взял российский паспорт для оформления наследства в России.

"Просто получилась такая ситуация, что было удобнее взять гражданство", - говорит она.

После изменений в законе семья начала искать курсы латышского.

"Это понятно, что, если ты живешь в Латвии, ты должен знать язык, даже для тебя самого так легче. Но так как у нас нет курсов бесплатных, мы стали искать сразу учителей даже за деньги. Но найти нереально, потому что все уже было занято", - рассказывает Светлана.

К экзамену в результате готовились по учебникам.

В 10:30 утра люди начали по одному выходить из кабинетов. На лице у многих была легкая тревога, им предстояла еще разговорная часть.

Один мужчина вышел из кабинета и сразу начал кому-то звонить с отчетом о прошедшем. Другой явно был возбужден и не мог стоять на месте. Он ходил туда-сюда по коридору.

Некоторые делились между собой впечатлениями, как ученики после школьных экзаменов. Было интересно наблюдать, как взрослые люди расспрашивали друг друга, какой вопрос им попался - полное ощущение школьных диалогов.

"Я не разговариваю вообще!" - кричит пожилая женщина со светлыми волосами где-то в конце коридора. Рядом с ней молча сидит мужчина и теребит ремешок от сумки.

Позже она сказала, что, скорее всего, провалила устную часть экзамена.

После устной части у людей на лице облегчение, но у многих нет уверенности, что экзамен они сдали. Они делятся друг с другом своими впечатлениями: "У меня была картинка про Новый год, я даже не знала, что сказать".

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

По лестнице спускается пара - возможно, дочь и мама. Пожилая женщина явно очень разволновалась.

"Тебе плохо? Вызвать скорую?" - спрашивает сопровождающая. Вдвоем они садятся отдышаться. Когда пенсионерке стало легче - поковыляли из здания.

Для некоторых устная часть оказывается самой легкой. 64-летний Геннадий с улыбкой выходит из класса через 15 минут после начала устного экзамена.

"Это самая легкая часть", - хвалится он.

При этом он очень волновался. Рассказывает, что живет один с собакой. Разговаривать ему особо не с кем.

Он отметил, что не ожидал, что разговорная часть будет приниматься с помощью ноутбука.

"Я думал, что буду с человеком говорить, а передо мной поставили компьютер с вопросами и картинками", - указал он

Письменная часть оказалась для него более сложной: "Я по-русски уже забыл как писать, не то что по-латышски".

К поправкам он отнесся "как и все - негативно". Российский паспорт решил взять по двум причинам: "Во-первых, надоело ездить с этим паспортом инопланетянина. Как будто я с другой планеты какой-то. Во-вторых, пенсия. Это была главная причина. Деньги небольшие, но все же".

Сергей пришел на экзамен один. Ему 48 лет, дома его ждет жена с двумя маленькими детьми и очень переживает за него.

Он считает, что в этих экзаменах нет особого смысла. Люди как не говорили по-латышски, так и не начнут.

"Это же совсем не про runāt latviski (пер. с лат. - говорить по-латышски). Эти тесты никак не связаны с реальной жизнью. Никто после этого не начнет говорить по-латышски. Это 100%", - уверен Сергей.

Он решил взять российский паспорт, чтобы ездить в Беларусь без визы. Там живет его пожилой отец. Ему 74 года.

"Мне сказали, что так будет удобнее к нему ездить. Вот я и взял гражданство. Не было никаких глубоких причин", - говорит мужчина.

"Поверьте, с подушкой Путина под головой я не сплю", - шутит он.

Галерея: Люди сдают экзамен по латышскому языку для ВНЖ

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