Репортаж ⟩ "Это же совсем не про runāt latviski". Как сдают экзамен для ВНЖ

В новом корпусе здания Рижского государственного техникума у Вантового моста нет лифта. Утром 10 августа, когда сюда пришли люди сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ, для некоторых это стало проблемой. Экзаменационные кабинеты оборудованы со 2-го по 5-й этаж, поэтому пожилые люди, поднимаясь по лестнице, тяжело опираются на перила, на руки сопровождающих, у многих в руках трости.

У входа людей встречает охранник, который, не здороваясь, кричит им: "Вам на второй этаж". В техникуме летом нет учеников, утром здесь только те, кто приехал на свой экзамен. Он начнется в 9 утра. Потом еще один запланирован в полдень.

"Помогите всем экзамен сдать", - в сером коридоре слышен громкий женский голос. Женщина обращается к сотруднице, которая регистрирует людей на экзамен. В ответ темноволосая женщина с короткой стрижкой улыбается и объясняет пенсионерке, в какой кабинет ей идти. Объясняет по-русски.

Здание Рижского государственного техникума Фото: Rus TVNET

В этом году тысячи людей сдают экзамен по латышскому языку - зачастую это люди пожилого возраста. Экзамен на знание государственного языка - одно из новых требований для получения постоянного вида на жительства в Латвии к бывшим гражданам и негражданам страны, после 2003 года взявшим российские паспорта. Эти требования введены прошлогодними поправками к Закону об иммиграции.

Что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого, RUS TVNET подробно рассказывал тут:

С 11 апреля по 7 мая на экзамены зарегистрировались 4995 человек, из которых чуть больше половины сдать его не смогли. Более свежих данных пока нет, но уже известно, что все несдавшие могут записаться на пересдачу - до 31 августа. Она, в свою очередь, пройдет с 4 сентября по 31 ноября этого года.