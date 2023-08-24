Вопрос, который повис в воздухе: готова ли Латвия к грядущим выдворениям из-за ВНЖ?

Свои предположения он высказывал еще до отставки правительства, о которой было объявлено 14 августа. Новая коалиция, которую предстоит сформировать, может оказаться более либеральной.

На данный момент предсказывать это сложно, но если новым министром внутренних дел станет представитель, например, "Прогрессивных", а сама новая коалиция будет более либеральной, чем действующая, то могут появиться шансы на послабления.

Кроме того, в недавней истории Латвии есть прецеденты, когда нехватка ресурсов PMLP привела к отмене жестких требований закона о замене ID-карты.

Если помните, в 2022 году были приняты изменения в Законе о документах, удостоверяющих личность. Согласно им, с 1 января 2023 года eID-карты становились обязательными. Потом срок был перенесен на 1 мая 2023 года - у PMLP не хватало людей для обработки всех заявок. А в итоге и вовсе было принято решение, что eID-карты будут выдаваться при смене паспорта.

Аналогия с нынешней ситуацией напрашивается сама собой. Лидака также говорил, что ему уже очевидно, что у страны нет возможности справиться с проблемой выдворения тысяч людей, которые внезапно потеряют право пребывать в Латвии.

"Это проблема, на решение которой у страны не хватает ресурсов. <...> Но все-таки достаточно многие в Сейме этого не понимают. Мы говорим, чтобы они это поняли", - сказал он.