Вопрос, который повис в воздухе: готова ли Латвия к грядущим выдворениям из-за ВНЖ?

Один из главных вопросов, возникающий из-за аннулирования текущих видов на жительство латвийцев с российскими паспортами в сентябре, - будут ли их выдворять из страны?
Надо проговорить, что 22 августа министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил, что готовятся поправки к Закону об иммиграции, чтобы те бывшие граждане и неграждане Латвии, которые взяли гражданство России, а сейчас не смогли до 1 сентября сдать экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, могли получить временный ВНЖ на два года.
Поэтому те люди, которые получат отсрочку на два года, смогут немного расслабиться - им выдворение в ближайшее время не грозит.
Но министр сразу же сказал, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Так что гарантий на это послабление никто дать не может.
И это не говоря о том, что некоторые коалиционные депутаты активно высказываются против этой идеи. На момент выхода статьи неизвестно, будут ли приняты послабления к Закону об иммиграции.
Под риском выдворения в Латвии на данный момент могут быть 6000 обладателей российских паспортов, которые, по информации главы Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майры Розе, не подали документы, необходимые для получения нового постоянного вида на жительство, как того требуют поправки к Закону об иммиграции, принятые год назад.
Те поправки изменили условия пребывания в Латвии для бывших граждан и неграждан страны, перешедших в гражданство России после 2003 года.
К ним может добавиться еще несколько тысяч из тех, кто попробовал сдать экзамен по латышскому, чтобы получить документ о подтверждении знания государственного языка, но провалил. Точное количество этих людей будет известно после ноября, когда будут проходить последние повторные экзамены.
Но вопрос о перспективах выдворения этих жителей Латвии с российскими паспортами повис в воздухе: политики говорят - задавайте вопросы ответственным госорганам. Но эти же органы конкретного плана не приводят, и из их ответов складывается ощущение, что они надеются, что где-то к зиме закон может измениться.
Что говорят политики?
Депутат Сейма от Нацобъединения и член Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Эдвинс Шноре говорит, что выдворение из страны будет проходить по "привычной процедуре".
30 евро под подпись. Что говорит закон о принудительном выдворении
Обратимся к сухому тексту закона. В Латвии действуют "Правила о принудительном выдворении иностранного гражданина, выездном документе и его выдаче" (полный текст можно прочитать здесь).
Согласно ним, выдворение проходит следующим образом:
- Решение о выдворении принимает или PMLP, или Пограничная служба. Причем в любом случае они должны уведомить друг друга о принятом решении.
- После чего об этом решении сообщается и иностранцу.
- Цель выдворения иностранца - страна, гражданином которой он является. Если же это по каким-то причинам невозможно, то иностранца выдворяют в ту страну, откуда он приехал, или в любую другую страну, куда ему разрешен въезд.
- Точных сроков выдворения закон не дает, сказано лишь, что это должно произойти "как можно скорее".
- В процессе выдворения сотрудники погранохраны могут сопровождать иностранца до места пересечения границы, а могут даже до места проживания в новой стране. Впрочем, это относится к малозащищенным персонам - пожилым людям, людям с инвалидностью, беременным и так далее.
- Перед выдворением проводится медицинский осмотр иностранца.
- Выдворяемому под подпись выдается 30 евро на нужды пропитания и транспорта во время выдворения.
"Вопросы о ресурсах Министерства внутренних дел и их распределении лучше адресовать министерству", - говорит Шноре.
Точно так же он избегает ответа на вопрос, кто несет юридическую ответственность за процедуры выдворения и с кого спрашивать: "Те, кто согласно закону несет ответственность".
Депутат от партии "Объединенный список" и глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака рассказывает, что уже в начале сентября всем тем, кто даже не попытался подать пакет документов для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии в PMLP, придут "письма радости" с требованием в течение 90 дней покинуть территорию Латвии.
По истечении этого срока, если человек остался в Латвии, ему придет еще одно письмо, после чего его посетят представители пограничной службы.
Правда, Лидака уверен, что этот сценарий с выдворением реализован не будет.
"Я думаю, что каждый здравомыслящий депутат и политик понимает, что приближается очень большая проблема, которую придется решить. Я не думаю, что нам разрешат кого-то выдворять из Латвии. <...> Европейский союз нас просто затопчет за это", - сказал Лидака в интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор" 8 августа.
С другой стороны, советник фракции "зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров вовсе не уверен в силе Европы как-то влиять на решения властей Латвии.
"Политически, конечно, это будет выглядеть некрасиво. Но если соблюдаются нормы директивы ЕС по возвращению (в каждом случае принимается индивидуальное решение, оценивается влияние на права человека), то помешать выдворению ЕС не может", - сказал юрист.
Что говорят госорганы
Министр внутренних дел Марис Кучинскис, как и Лидака, считает, что до физического выдворения людей из страны не дойдет.
"Охоты" совершенно точно не будет, но каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью. Не думаю, что сейчас будет "охота". Закон есть закон, и система внутренних дел работает по закону", - сказал министр в эфире программы Латвийского радио Krustpunktā в середине июля.
На практике за судьбу потенциальных кандидатов на выдворение отвечают в Латвии две структуры - PMLP и погранохрана.
Погранохрана не ответила на запрос RUS TVNET о комментарии. Ее материнская структура - МВД - в ответ на запрос сообщила, что переслала вопросы в PMLP.
В PMLP ответили общими фразами: "Каждая служба будет работать в соответствии со своей компетенцией". В конце ответа была ссылка с "более подробной информацией", где размещена лишь справка о том, что нужно сделать, чтобы остаться в Латвии.
Процедура выдворения может измениться
Такой пинг-понг из ответов чиновников показывает, что четкой, ясной картины нет ни у кого из участников процесса. Или о ней пока не сообщают публично достаточно ясно.
Лидака в эфире Латвийского радио 4 так и вовсе предложил переложить часть ответственности на плечи местных самоуправлений. А в конце еще и добавил, что, возможно, к началу сентября нас ждут послабления в законодательстве.
Свои предположения он высказывал еще до отставки правительства, о которой было объявлено 14 августа. Новая коалиция, которую предстоит сформировать, может оказаться более либеральной.
На данный момент предсказывать это сложно, но если новым министром внутренних дел станет представитель, например, "Прогрессивных", а сама новая коалиция будет более либеральной, чем действующая, то могут появиться шансы на послабления.
Кроме того, в недавней истории Латвии есть прецеденты, когда нехватка ресурсов PMLP привела к отмене жестких требований закона о замене ID-карты.
Если помните, в 2022 году были приняты изменения в Законе о документах, удостоверяющих личность. Согласно им, с 1 января 2023 года eID-карты становились обязательными. Потом срок был перенесен на 1 мая 2023 года - у PMLP не хватало людей для обработки всех заявок. А в итоге и вовсе было принято решение, что eID-карты будут выдаваться при смене паспорта.
Аналогия с нынешней ситуацией напрашивается сама собой. Лидака также говорил, что ему уже очевидно, что у страны нет возможности справиться с проблемой выдворения тысяч людей, которые внезапно потеряют право пребывать в Латвии.
"Это проблема, на решение которой у страны не хватает ресурсов. <...> Но все-таки достаточно многие в Сейме этого не понимают. Мы говорим, чтобы они это поняли", - сказал он.
Юрист Димитров говорит о такой же проблеме: "Вопрос не в законодательстве, а в практике - готовы ли PMLP и пограничники к массовым судебным делам, задержаниям и выдворениям".
Помимо остальных политических процессов, идет подача исков в Конституционный суд. На сайте суда видно, что рассматривается четыре иска об изменениях в Законе об иммиграции, основанных на сотнях заявлений жителей Латвии.
Этими исками занимается юрист и правозащитник Елизавета Кривцова.
"У меня есть вопрос. Если по закону надо выдворить "лежачего" человека или человека в инвалидном кресле? У нас с Россией нет такого соглашения. А их нельзя просто оставить на границе. Они там умрут. Их надо доставить до какого-то места жительства. Как это сделать? Что будет делать наша погранохрана?" - спрашивала она в эфире Латвийского радио 4.
Первое заседание Конституционного суда состоится уже в октябре. Если он встанет на сторону государства, то соискатели будут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Может быть реакция ЕСПЧ - если после прохождения всех инстанций в Латвии адвокат выдворяемого туда обращается, то суд может наложить временный запрет на выдворение, пока дело не будет рассмотрено", - напоминает юрист Димитров.
Но сидеть и ожидать победы в ЕСПЧ или Конституционном суде - не стоит.
И Кривцова, и Лидака, и глава PMLP Майра Розе говорят, что рассчитывать только на то, что вдруг новые требования перестанут быть обязательными, не стоит никому.
Как и на то, что чиновников внезапно осенит, что делать с теми, кто эти требования не соблюдает.
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