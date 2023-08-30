В Сейм поданы поправки о продлении срока сдачи экзамена по латышскому для граждан России

МВД приходит к выводу, что часть российских граждан, на которых распространяются конкретные положения закона, возможно, осознавая недостаточный уровень владения государственным языком, не записались на экзамен, а если и записались, то не смогли его сдать. Следовательно, такие лица не могут предоставить необходимые документы для запроса постоянного вида на жительство.

По данным PMLP, только 13 025 человек, или 51% из 25 316 субъектов закона, подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС. В результате с сентября постоянные виды на жительство около 10 тысяч человек станут недействительными.

Поправки предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии и у которых окончился срок постоянного ВНЖ, будут иметь такое же право на получение медицинских услуг в рамках государственного обязательного медицинского страхования, какое имеют лица с постоянным ВНЖ, а также такие же права на услуги Государственного агентства социального страхования и Государственного агентства занятости, статус безработного, экспертизу инвалидности и услуги поддержки, социальные пособия и услуги.

Учитывая, что поправки только сейчас поданы в Сейм, агентство LETA поинтересовалось в МВД, что будет с теми людьми, которые не отреагировали на приглашение подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября и не находятся в процессе сдачи экзамена по государственному языку.

В МВД пояснили, что, если гражданин России не пожелал получить статус постоянного жителя ЕС и не подал в PMLP заявление на предоставление такого статуса в Латвии, в том числе не записался на сдачу экзаменов на знание государственного языка, он больше не имеет права оставаться в Латвии. Если такой гражданин России останется в Латвии, ему придется покинуть Латвию.

В целях информирования российских граждан о требованиях закона в середине сентября те люди, у которых больше не будет постоянного вида на жительство, получат письмо от PMLP с сообщением о том, что срок ВНЖ истек, и они должны покинуть Латвию до 2 декабря этого года, заявили в министерстве.