В таллиннской школе обвалился потолок, дети переводятся на домашнее обучение

В момент обрушения в здании не было учащихся, никто в происшествии не пострадал. Образовательная деятельность школы будет как можно скорее переведена ​​в альтернативные помещения, а пока дети будут учиться из дома, сообщила пресс-служба Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

"Это достойная сожаления ситуация, - признал исполняющий обязанности директора по развитию недвижимости RKAS Тармо Мяндметс. - Теперь нам предстоит сосредоточиться на поиске причин, вызвавших такую ​​ситуацию. Эксперты уже работают над тем, чтобы как можно скорее внести ясность. Мы сотрудничаем со школой".

По словам представителя Спасательного департамента Павла Куликова, в целях безопасности как детей, так и персонала школы спасатели, прибывшие на место происшествия на улице Техника, 18, отдали распоряжение не продолжать учебный процесс в здании школы до тех пор, пока не будет проведена строительная экспертиза.