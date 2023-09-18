Ученый, вернувшийся из США: Латвийская наука на подъеме, но мешает бюрократия

Антон Сизов родился и вырос в Латвии. После получения бакалаврской степени, в 22 года он переехал в США. Спустя 15 лет он решил реэмигрировать, мотивацией послужили семья и желание сделать свой вклад в латвийскую науку, пишет RUS LSM.

В настоящее Антон является ведущим научным сотрудником Института органического синтеза, главой группы предклинических исследований в Балтийском центре передового опыта в области биоматериалов. По его словам, зарплаты в США сильно выше, как и больше конкуренции, в свою очередь, в Латвии сейчас больше возможностей реализоваться в науке.

Говоря о том, что поменялось в латвийской науке за 15 лет, он отметил: "Во-первых, люди в науке стали верить в себя. Стали верить, что Латвия - это не маленькая страна на задворках Европы, что мы способны что-то делать.

И мне нравится ощущение той энергии, которая сейчас присутствует в латвийской науке, что мы конкурентоспособны, нас видят, нас замечают. (…) Латвия сейчас находится в научном плане на подъеме. Это такое чувство, как у спортивной команды, у которой все шло плохо, но вот она стала выигрывать игру за игрой".

Из минусов ученый отмечает бюрократию: "Латвия - маленькая страна, и, мне кажется, большим преимуществом здесь могла бы стать скорость работы. (…) Мне, как человеку, который к экономике или бухгалтерии не имеет никакого отношения, непонятно, зачем мне нужно проводить конкурс, чтобы купить какие-то довольно недорогие реагенты. В Америке было по-другому. Там я мог заказать какой-то реагент, и на следующий день он уже был у меня на столе. Здесь я могу ждать месяц или полтора, - приводит его слова RUS LSM.