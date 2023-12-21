Путешествия стали одним из самых популярных способов провести отпуск. Туристические поездки планируются заранее, места назначения тщательно выбираются, а деньги старательно откладываются в течение всего года. Есть даже профессиональные путешественники, которые предлагают в качестве продукта дневники своих приключений в формате видео/фотоблога. А есть люди, для которых путешествия стали образом жизни. Так называемые цифровые кочевники зарабатывают на жизнь удаленной работой, поэтому они не привязаны к какому-либо городу, стране или даже континенту и могут позволить себе поехать куда захотят. К какой бы из этих групп вы ни принадлежали, TVNET+ подготовил для вас ТОП-5 стран, в которые лучше не планировать поездку в 2024 году.