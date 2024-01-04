"Он опасен для этой страны": Мурниеце об экс-возлюбленном, уехавшем в Беларусь

Издание сообщает, что Эдгар со своей женой Бирутой живет в Беларуси, где на центральном телевидении страны осуждает все происходящее в Латвии.

Privātā Dzīve поинтересовалось у Линды Мурниеце, что она думает о деятельности своего экс-возлюбленного, на что та ответила: "Когда этот человек исчез из моей жизни, я публично призналась, что это произошло из-за разных политических взглядов. Вот доказательство того, насколько радикально отличаются эти взгляды.

Я считаю, что ему следует запретить возвращаться в Латвию, потому что он опасен для этой страны и народа.

Что меня действительно пугает, так это то, что у его антигосударственных постов много сторонников".​

Напомним, о расставании Мурниеце с Лидумсом стало известно в феврале прошлого года. В качестве причины развода Линда тогда назвала то, что их взгляды резко отличались в разных ситуациях, а также не было единого мнения по политическим вопросам. Прежде чем они сблизились, они знали друг друга несколько лет. За плечами Линды Мурниеце три брака.

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