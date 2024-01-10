Фото и видео ⟩ "Такое увидишь не каждый год". Исчез водопад Вентас-Румба

Ауце рассказала Apollo.lv: "Каждый год Вента удивляет нас чем-то новым. В одни годы - впечатляющими ледяными насыпями, в другие - выходами за пределы, а в этом году мы временно остались без нашего любимого водопада, и наступила необычная и нетипичная тишина без привычного журчания воды. Это определенно интересное зрелище, которое можно увидеть не каждый год".

Галерея: Вентас-Румба

8 января уровень воды в Венте у Лецкавы упал на 3 см, у Кулдиги поднялся на 9 см, у Вендзавы за ночь упал на 15 см. В других реках Курземе уровень воды в основном снижался на 1...31 см в сутки.

Из-за заторов льда на участках ряда рек наблюдаются резкие колебания уровня воды, но сток рек продолжает снижаться.

Видео: Вентас-Румба

По долгосрочным прогнозам, в ближайшие недели в Латвии не ожидается сильных оттепелей и дождей, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках.

Видео: Вентас-Румба

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2018 году, когда Вентас-Румба был едва виден, так как лед и сугробы заполнили реку.

Видео: Вентас-Румба в 2018 году

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