Какие товары больше нельзя будет ввозить в Латвию из России и Беларуси?

Министерство земледелия передало на согласование проект правил, в котором определены конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые в дальнейшем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси, свидетельствует информация на портале правовых актов.
Предполагается, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, пшенично-ржаной смеси, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречки, проса, пшена и других зерновых продуктов российского и белорусского происхождения.
Также будет запрещен импорт соевых бобов, арахиса, копры, семян льна, рапса или сурепицы, семян подсолнечника, других семян и плодов масличных растений, кроме горчицы, муки и муки грубого помола.
Будет запрещено также импортировать семена, плоды и споры для посева, шишки хмеля, растения или части растений, используемые в основном в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и аналогичных целей, стручки рожкового дерева, морских и других водорослей, сахарную свеклу и сахарный тростник, фруктовые косточки и ядра, а также другие растительные продукты, используемые в основном в продуктах питания.
Нельзя будет импортировать также зерновую солому и шелуху, кормовую брюкву, кормовую свеклу, кормовые корни, сено, люцерну, клевер, спаржу семенную, капусту кормовую, люпин, вику и аналогичные кормовые продукты.
В список запрещенных к ввозу продуктов также включены мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водные беспозвоночные, непригодные для употребления в пищу человеком, крупа, отруби, отсев и другие остатки, полученные при просеивании, измельчении или иной переработке зерна зерновых или зернобобовые растения, остатки производства крахмала и аналогичные отходы, свекловичный жом, жом и другие отходы производства сахара, жом и его отходы, жом нефтяной и другие твердые остатки, полученные при экстракции соевого масла, арахисового масла или другие растительные или микробные жиры и масла.
Возможно, будет запрещен ввоз винных осадков, виноградных косточек, отходов растительного сырья и растительных отходов, остатков и побочных продуктов, которые могут быть использованы на корм животным.
Также будет запрещено ввозить продукты для использования в кормах для животных, в том числе корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи.
Ранее стало известно, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) с завтрашнего дня в течение шести месяцев будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Беларуси, сообщили в PVD.
Как пояснили в учреждении, усиленный контроль будет проводиться, чтобы устранить опасения по поводу рисков для здоровья людей и животных, а также для обеспечения соответствия грузов требованиям ЕС, в том числе для предотвращения введения потребителей в заблуждение относительно характеристик, состава, количества, срока годности, страны или места происхождения, метода изготовления или производства товаров.
В дальнейшем не менее 10% товаров определенных групп, таких, например, как горох, зерновые продукты, масличные культуры, корма для животных, поступающих из России и Беларуси, и не менее 5% товаров, поступающих из других третьих стран, будут подвергаться не только документальной, идентификационной и физической проверке, но и отбору проб для проверки в лаборатории.
Как сообщили в PVD, в 2023 году для пограничного контроля PVD было предъявлено 2,5 млн тонн различных продовольственных товаров, ввозимых из России и Беларуси, включая корма, зерно, овощи, семена, напитки, кондитерские изделия, кофе, чай и др.
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