PVD усилит контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Беларуси

Как пояснили в учреждении, усиленный контроль будет проводиться, чтобы устранить опасения по поводу рисков для здоровья людей и животных, а также для обеспечения соответствия грузов требованиям ЕС, в том числе для предотвращения введения потребителей в заблуждение относительно характеристик, состава, количества, срока годности, страны или места происхождения, метода изготовления или производства товаров.

В дальнейшем не менее 10% товаров определенных групп, таких, например, как горох, зерновые продукты, масличные культуры, корма для животных, поступающих из России и Беларуси, и не менее 5% товаров, поступающих из других третьих стран, будут подвергаться не только документальной, идентификационной и физической проверке, но и отбору проб для проверки в лаборатории.

Как сообщили в PVD, в 2023 году для пограничного контроля PVD было предъявлено 2,5 млн тонн различных продовольственных товаров, ввозимых из России и Беларуси, включая корма, зерно, овощи, семена, напитки, кондитерские изделия, кофе, чай и др.

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