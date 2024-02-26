Видео ⟩ Возле жилого дома в Эстонии на камеру попала рысь

Юлле, проживающая в Харьюмаа, вместе со своей семьей наткнулась на редкое зрелище. Женщина рассказала, что за своим забором они видели разных лесных обитателей, довольно часто можно увидеть косуль, но рысь так близко никогда не подходила.

В видеоролике можно увидеть, что рысь убила косулю и уносит добычу в более затененное место, чтобы полакомиться ею. По словам Юлле, как минимум за полчаса до появления дикой охотницы косули спокойно ели на лугу.

В семье также есть домашние питомцы, которые теперь находятся под особенно бдительным присмотром из-за близости хищника. До сих пор, по словам Юлле, они понятия не имели, что рыси могут подходить так близко к городу и людям. "Мы до сих пор считали этих зверей обитателями густого леса, - утверждает она. - Их число увеличилось, потому что количество косуль также растет".

Рыси обычно не попадаются на глаза человеку. В светлое время суток, когда люди отправляются в лес, рысь, как правило, сладко спит. Плотоядный хищник обычно поедает кроликов, но не брезгует и более крупными, и более мелкими животными. Рыси становятся активными в феврале-марте, когда приближается период спаривания.

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