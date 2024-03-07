Эксперт ⟩ Что должно быть в рюкзаке на случай чрезвычайной ситуации?

Важный момент: аптечки и все основные вещи в рюкзачке должны быть закреплены на резинках или веревочках, иначе в сумерках или на ветру их очень легко потерять. Свисток с фонариком тоже необходимо пристегнуть к рюкзачку.

Помимо этого, у каждого члена семьи в рюкзачке № 1 должны быть перчатки - основные и запасные.

Перчатки нужны потолще, помощней, можно строительные: чтобы схватиться за острое, за горячее. Их лучше всего положить в наружный карман рюкзачка.

Батарейки нам пригодятся только при дальней эвакуации. Совет эксперта: желательно, чтобы ко всем вашим устройствам (фонарик, радио) подходили стандартные батарейки (АА или ААА).

Батарейками нужно запасаться с избытком. Если закончились батарейки АА, то вместо них подойдут и плотно обмотанные бумагой батарейки ААА.

Аккумуляторы с зарядным устройством иметь тоже неплохо, но они могут пригодиться далеко не всегда (поскольку электричества, скорей всего, какое-то время не будет), поясняет Олев Марк.