Эксперт ⟩ Что должно быть в рюкзаке на случай чрезвычайной ситуации?

Заранее собрать тревожный чемоданчик, или, как теперь часто говорят, тревожный рюкзачок, на случай эвакуации в наше время может оказаться весьма здравой идеей. Не исключено, что подобная предусмотрительность однажды спасет вам жизнь, пишет Rus.Postimees.
Напомним, ранее Национальные вооруженные силы распространили послание к латвийскому обществу: ситуация с безопасностью в Латвии стабильна и сопоставима с ситуацией в других странах-членах НАТО, не граничащих с Россией, таких как Испания, Франция или Италия.
Знаете ли вы, что тревожных рюкзачков у вас должно быть два, а не один, как многие считают? И это не единственный секрет выживания, которым с читателями Rus.Postimees делится эксперт по безопасности Олев Марк.
Важно: свой комплект из двух тревожных рюкзачков - малого и большого - должен быть у каждого (!) члена семьи, включая детей дошкольного возраста и пожилых людей, подчеркивает эксперт.
ОЛЕВ МАРК (74 года) - эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.
- Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою в подразделениях полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.
- Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.
- Без пищи за три недели прошел пешком через пустыню Каракум.
- Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко - Западная Сахара - Мавритания - Сенегал).
- Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.
- Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.