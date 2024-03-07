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Эксперт ⟩ Что должно быть в рюкзаке на случай чрезвычайной ситуации?

Олев Марк. Фото: Olev Mark
Даниэль Гилман
, журналист
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Заранее собрать тревожный чемоданчик, или, как теперь часто говорят, тревожный рюкзачок, на случай эвакуации в наше время может оказаться весьма здравой идеей. Не исключено, что подобная предусмотрительность однажды спасет вам жизнь, пишет Rus.Postimees.

Напомним, ранее Национальные вооруженные силы распространили послание к латвийскому обществу: ситуация с безопасностью в Латвии стабильна и сопоставима с ситуацией в других странах-членах НАТО, не граничащих с Россией, таких как Испания, Франция или Италия.

Знаете ли вы, что тревожных рюкзачков у вас должно быть два, а не один, как многие считают? И это не единственный секрет выживания, которым с читателями Rus.Postimees делится эксперт по безопасности Олев Марк.

Важно: свой комплект из двух тревожных рюкзачков - малого и большого - должен быть у каждого (!) члена семьи, включая детей дошкольного возраста и пожилых людей, подчеркивает эксперт.

Фото: Erakogu

ОЛЕВ МАРК (74 года) - эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.

  • Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою в подразделениях полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.
  • Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.
  • Без пищи за три недели прошел пешком через пустыню Каракум.
  • Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко - Западная Сахара - Мавритания - Сенегал).
  • Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.
  • Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.

Рюкзачок № 1

Итак, начнем с маленького рюкзачка (назовем его рюкзачком № 1), который может потребоваться нам на случай мгновенной эвакуации - к примеру, при стихийных бедствиях или пожаре.

Минимальный объем такого рюкзачка - 8-12 литров (примерные размеры школьного ранца).

"Что туда не надо класть однозначно, так это продукты. Маленький рюкзачок для срочной эвакуации должен быть максимально легким", - рассказывает Олев Марк.

"Тревожный рюкзачок должен находиться под кроватью в спальне - в том помещении, где вас может застать сигнал тревоги в темноте. Ни в коем случае не в прихожей, не в ванной и не в кухне", - дополняет картину эксперт.

"При задымлении нельзя вставать в полный рост, поэтому не исключено, что, схватив рюкзачок, вам придется ползти к выходу по полу - внизу больше кислорода. На этот случай также имеет смысл положить в рюкзачок несколько респираторных масок", - говорит Марк.

Рядом с рюкзачком № 1 (не внутри него, а снаружи!) на случай тревоги должны стоять чистые запасные кроссовки: "Можно эвакуироваться даже голым без штанов, но обязательно в обуви".

Заранее скомплектованный детский рюкзачок должен находиться тут же под родительской кроватью - не под детской.

Что снаружи, что внутри?

А теперь подробности, на которые обращают внимание профессионалы.

Во-первых, сверху на рюкзачке должен висеть налобный фонарик (так называемый "циклоп"). Светодиодный, легкий, компактный. Внутри рюкзачка может быть припрятан и еще один, запасной.

Такие же налобные фонарики должны висеть на остальных рюкзачках всех членов семьи.

Почему именно налобный, а не карманный фонарик? Все очень просто, объясняет Олев Марк: тогда у вас будут свободны обе руки на случай, если придется выбираться из-под завалов или что-то нести, да и потерять налобный фонарик намного сложнее.

Кроме того, света на момент эвакуации в здании может уже не быть. Причиной может быть что угодно: пожар, землетрясение, бомбардировка, артиллерийский обстрел, указывает эксперт.

Также в наружный кармашек рюкзака нужно заранее сложить светонакопительную ленту (она же фотолюминисцентная или эвакуационная).

Еще одна крайне важная вещь на случай мгновенной эвакуации - это свисток. Он нужен для того, чтобы всегда можно было подать сигнал, если вас завалило или вам нужна помощь.

Свисток должен издавать прерывистый или неестественный звук. Для наших целей сгодится и обычный спортивный свисток.

"Кричать в этом случае обычно бесполезно - вы напрасно потеряете много энергии. Свистеть в свисток намного легче", - делится подробностями Олев Марк.

При возможности, чтобы подать сигнал, можно использовать удары - к примеру, камнем или каким-то предметом по трубе. Но это уже дополнительно к свистку.

Подробные советы о том, как действовать в условиях кризиса, можно найти на сайте kriis.ee, а также в приложении Ole Valmis, которое лучше заранее установить на мобильном телефоне каждого члена семьи.

Аптечка - всему голова

"На первом месте в любом рюкзачке - аптечка. Не документы, как многие считают. Какой от документов толк, если вовремя не сумеешь оказать себе первую помощь", - рассуждает Марк.

Внимание: аптечек в каждом из "тревожных рюкзачков" у нас будет также по две, а не одна.

Первая и самая главная аптечка нужна на случай возможных военных действий - в ней должно быть много перевязочного материала (поскольку, предположительно, будет много ран и травм).

О чем речь? О бинтах, жгутах, тампонах, пластырях и турникетах. Ключевые слова - много, в избытке.

"Турникет - идеальный вариант, его можно наложить одной рукой, если вторая повреждена", - поясняет Олев Марк.

На втором месте в списке содержимого аптечки № 1 - жизненно важные для вас лекарства (тот же инсулин для диабетиков).

Что касается антибиотиков, то без них вы сможете обходиться достаточно долго, поясняет эксперт: "Все равно, если вы попадете в больницу, вас там будут накачивать антибиотиками".

"В экстренной ситуации никогда не стоит думать о том, что все должно быть стерильно. Это желательно, но не обязательно. Если нечем перевязать, затампонируйте рану грязным половиком, полиэтиленовым пакетом - и вы останетесь живы, потому что избежите потери крови", - продолжает Марк.

Наша первая и самая главная аптечка должна находиться в легкодоступном месте - например, в наружном кармане рюкзачка.

Теперь пару слов о второй аптечке (аптечка № 2), которая должна быть, разумеется, побольше. Ее место - внутри рюкзачка.

По сути, речь идет уже об обычной аптечке: таблетки от головы, от живота, антисептические средства - все что угодно.

При травмах нередки переломы, которые могут вызвать сильный болевой шок. Поэтому хорошо бы иметь в обеих аптечках сильнодействующие обезболивающие (в идеале те, что можно купить по рецепту врача).

Лучше готовые инъекции, а не отдельно шприц и ампулы - возиться с ними в экстремальных условиях будет некогда, дополняет картину Олев Марк.

Налобный фонарик может быть полезен в самых разных ситуациях
Налобный фонарик может быть полезен в самых разных ситуациях Фото: SWNS

Документы и одежда

Далее по важности после аптечек - документы, продолжает Олев Марк: паспорт, ИД-карта, военный билет, водительские права, копии нотариальных бумаг (например, договоры на жилье).

"Всегда желательно иметь и оригинал, и копии. В разных конвертиках, в разных местах", - советует эксперт.

Переходим к одежде. Помним, что ее в рюкзачок № 1 нам много не упаковать, а потому вся одежда должна быть легкая, удобная, синтетическая, чтобы ее можно было быстро надеть.

Плюс головной убор (чтобы были закрыты уши, лоб и брови), который поможет не терять тепло.

Ничего согревающего из предметов гардероба в нашем рюкзачке № 1 быть не должно, кроме теплоизолирующего спасательного одеяла с фольгой (обычно оно имеется в водительских аптечках).

Одной стороной спасательное одеяло защищает от жары, другой стороной - от холода, плюс еще и от осадков. "Самое главное - такое одеяло не продувается и помогает сохранить тепло", - отмечает эксперт.

Важный момент: аптечки и все основные вещи в рюкзачке должны быть закреплены на резинках или веревочках, иначе в сумерках или на ветру их очень легко потерять. Свисток с фонариком тоже необходимо пристегнуть к рюкзачку.

Помимо этого, у каждого члена семьи в рюкзачке № 1 должны быть перчатки - основные и запасные.

Перчатки нужны потолще, помощней, можно строительные: чтобы схватиться за острое, за горячее. Их лучше всего положить в наружный карман рюкзачка.

Батарейки нам пригодятся только при дальней эвакуации. Совет эксперта: желательно, чтобы ко всем вашим устройствам (фонарик, радио) подходили стандартные батарейки (АА или ААА).

Батарейками нужно запасаться с избытком. Если закончились батарейки АА, то вместо них подойдут и плотно обмотанные бумагой батарейки ААА.

Аккумуляторы с зарядным устройством иметь тоже неплохо, но они могут пригодиться далеко не всегда (поскольку электричества, скорей всего, какое-то время не будет), поясняет Олев Марк.

"Что нужно взять дополнительно, так это емкость для воды. Скажем, две литровые бутылки из тонкого пластика, из них выжимается воздух, закручиваются пробки. Они практически ничего не весят и занимают мало места", - рассказывает эксперт.

Сама вода в рюкзачке № 1 не обязательна: достаточно каждому по маленькой бутылке, не больше полулитра. Естественно, никакого алкоголя (кроме, разве что, для дезинфекции ран).

Что еще важно положить в рюкзачок: запасные ключи от дома, дачи, автомобиля. Комплекты копий документов хорошо иметь также у ближайших родственников или соседей, напоминает эксперт.

Плюс к тому на маленьком рюкзачке снаружи можно закрепить поясную сумку. Зачем она нужна?

"Может возникнуть ситуация, когда вам придется избавиться от рюкзака. К примеру, если вам не удается пролезть через завал", - поясняет Марк.

Поясная сумка также пригодится тому из членов семьи, кто по каким-то причинам не может нести рюкзак на плечах.

Тревожный рюкзачок не должен быть большим и тяжелым, главное - собрать его заранее и со знанием дела
Тревожный рюкзачок не должен быть большим и тяжелым, главное - собрать его заранее и со знанием дела Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Рюкзак № 2

Для дальней эвакуации вам понадобится еще один рюкзак, побольше - не менее 18-20 литров. Назовем его рюкзаком № 2. Чем он больше, тем лучше (но это не значит, что тяжелее, подчеркивает Олев Марк).

На случай военных действий у вас должно намечено место, куда эвакуироваться - дача, хутор, проживающие в другом городе или за рубежом родственники или друзья.

В тревожном рюкзаке № 2 должен иметься запас продуктов и вещей для жизни в условиях дикой природы, советует Марк.

В него нужно сложить все то же самое, что уже находится в нашем рюкзачке № 1 (если есть возможность, мы берем оба рюкзака), плюс к тому еще немало нужных и полезных в пути вещей.

Если у вас имеется автомобиль, то подготовьте его для эвакуации заранее. Залейте полный бак топлива, положите запасную канистру в багажник.

"С автомобилем в экстремальной ситуации больше шансов выжить, поскольку можно больше с собой увезти", - констатирует Олев Марк.

Если нет автомобиля, поклажу можно везти на велосипедах – как летом, так и зимой, даже если колеса спущены.

На первом месте в рюкзачке побольше - все необходимое, чтобы не замерзнуть в дикой природе. Легкая палатка (двойная, на каркасе) или что-то, из чего можно сделать укрытие от дождя, снега и ветра (какой-то тент, кусок полиэтилена).

Важно иметь также непромокаемый коврик, чтобы подстелить его на землю на время сна. Коврик и палатку пристегиваем снаружи, чтобы в сам рюкзачок поместилось побольше мелких вещей, рассказывает эксперт.

В рюкзаке № 2 у каждого члена семьи должен иметься один продуктовый набор (не больше). Лучше, если этот набор разделен на несколько частей и на несколько дней.

В данном случае нас спасет «самая вредная» еда – углеводы и как можно больше жира (соленое сало, сухари или галеты). Еды нужно брать немного - максимум на неделю, минимум на два дня, советует Олев Марк.

Обязательно положим в большой рюкзак все необходимое для разведения огня: к примеру, зажигалок лучше иметь несколько, даже десяток. Плюс к тому, спички в специальной упаковке, таблетки сухого топлива.

Очень пригодится какая-то растопка, вата, пропитанная жиром ткань, нарезанная мелкими кусочками.

Плюс к тому, по словам эксперта, нам понадобится легкий котелок или, к примеру, китайская кастрюлька из нержавейки, на которой можно быстро что-то приготовить (хотя бы горячее питье). Хорошо, чтобы кастрюльку или котелок можно было подвешивать над огнем.

В большой рюкзачок уже можно положить примус, продолжает Марк: подходит даже дешевый китайский, идеально - со съемными баллонами на байонете или резьбе.

Не забываем о ремонтном комплекте - это жизненно важно! Он понадобится, к примеру, для того, чтобы починить обувь или пришить лямку рюкзака.

Что кладем в ремонтный комплект? Шило, медную гибкую проволоку. Небольшой набор инструментов (так называемый Multitool). Швейцарский нож. В ремонтный комплект также обязательно входит серый скотч (лучше всего армированная клейкая лента, или duct tape), нитки-иголки, запас батареек.

О ножах: во-первых, вам понадобится отдельный нож, чтобы готовить пищу. Плюс к нему, еще один большой и крепкий нож, чтобы соорудить лагерь. Швейцарский многофункциональный нож лучше положить во внешний карман обоих рюкзаков.

Топорик для устройства лагеря и заготовки дров тоже неплох, но он крупнее, весит больше и не универсален.

Самым популярным средством платежа в экстремальных условиях, как правило, становятся наличные (мелкие купюры предпочтительней)
Самым популярным средством платежа в экстремальных условиях, как правило, становятся наличные (мелкие купюры предпочтительней) Фото: BAS CZERWINSKI

Средства связи

В обоих рюкзаках каждому члену семьи обязательно иметь дополнительный мобильный телефон (дешевый кнопочный - он потребляет меньше энергии, с рабочей сим-картой). Все важные номера уже должны быть забиты в память, подчеркивает Марк.

Телефон следует заранее зарядить, плюс положить в рюкзак зарядное устройство. У всех членов семьи и родственников должен быть номер этого запасного телефона, напоминает эксперт.

Кроме того, у каждого члена семьи в рюкзаке №2 должен иметься радиоприемник на батарейках (вариант - на ручной зарядке, дополнительно можно иметь для подзарядки портативную солнечную батарею).

Радио в условиях кризиса будет работать дольше всех, поясняет Олев Марк.

Если позволяет место, можно положить в рюкзачок еще один комплект хорошей обуви. В идеале военные или туристические ботинки.

Не забываем о спальном мешке на хорошем синтетическом утеплителе (лучше не пух, он намокнет и сгниет). Хорошо выспаться - важнее, чем поесть. Подушку тащить с собой не надо.

В зимних условиях в рюкзак №2 обязательно сложите комплект термобелья, а также запасные носки (несколько пар, лучше всего флисовые махровые, но не х/б и не шерсть).

Не стоит надеяться, что своими руками вам удастся поймать на природе рыбу или птицу - если у вас нет соответствующих навыков, ничего путного не выйдет.

Опять же, чтобы развести огонь кресалом, нужен навык. Поэтому лучше заранее потренироваться (просмотренное на YouTube видео с советами бывалых не в счет).

В условиях дальней эвакуации рассчитывать можно лишь на те запасы продовольствия, что взяли с собой - компактно упакованные, длительного хранения.

Традиционную для походов тушенку брать не стоит - она слишком тяжелая. Не нужно тащить на себе домашние разносолы в банках. То же варенье лучше оставить дома - вместо него возьмите лучше герметично упакованный сахар или сухофрукты.

Большой запас воды в Эстонии брать с собой также не имеет смысла - в крайнем случае можно будет продезинфицировать воду из ближайшего водоема.

Места встречи и тайники

При длительной и дальней эвакуации для всей семьи нужно разработать график мест встречи - на случай, если кто-то из вас потеряется в пути.

"Это должны быть легкодоступные и известные места - одно основное плюс несколько запасных вариантов. Все члены семьи должны знать об этих местах и уметь туда добраться. В идеале - заранее там побывать", - поясняет Олев Марк.

В случае мгновенной экстренной эвакуации такое место сбора должно быть расположено рядом с домом, на безопасном расстоянии, куда все дети, даже маленькие, сумеют самостоятельно дойти.

Как вести себя, если вы потерялись?

"Приходите на заранее согласованное место встречи. Какое-то время ждите, уходите по делам, снова приходите", - советует Олев Марк.

"Важно: в каком-то из мест встречи должен быть тайник с пластиковым контейнером (например, приклеен скотчем под скамейкой). Там можно оставить записку с информацией. Телефоны могут не работать, потеряться, разрядиться", - дополняет картину эксперт.

"У всех членов семьи должна быть при себе бумажная копия важных контактов. Если потеряли телефон - очень вероятно, что вам дадут позвонить по нужному номеру в полиции или военные", - говорит Марк.

В крайнем случае - на здании мелом на стене можно написать свой номер телефона (дети должны знать, где именно это здание расположено, и на какой стене может быть оставлено послание).

Вдоль всего маршрута эвакуации имеет смысл расположить тайники, так называемые схроны. Для этого подойдут герметичные пластиковые или металлические контейнеры. Составьте заранее точную карту местности, побольше ориентиров, чтобы потом их найти.

Во всех тайниках всегда должен быть карандаш и блокнот. Не ручка, а карандаш (чтобы писал на морозе). В идеале - еще и маленький кусочек мела, дополняет картину Марк.

У каждого из детей (даже тех, кто не умеет читать) в рюкзачке должна быть шпаргалка с номерами телефонов родителей и маршрутом эвакуации
У каждого из детей (даже тех, кто не умеет читать) в рюкзачке должна быть шпаргалка с номерами телефонов родителей и маршрутом эвакуации Фото: WOJTEK RADWANSKI

Сделайте запас для бартера

В условиях военных действий, техногенных катастроф или стихийных бедствий банки и тем более банкоматы очень скоро и дружно прикажут долго жить, указывает Олев Марк.

Самым популярным средством платежа немедленно станут наличные (мелкие купюры предпочтительней - ими надо запастись заранее, поскольку сдачи вам никто нигде не даст), поясняет он.

Монеты в такой ситуации бесполезны и не имеют никакой ценности (разве что редкие коллекционные), к тому же, они тяжелые, и носить их с собой неудобно.

Очень скоро между гражданами, как в древние времена, начнется активный натурообмен, он же бартер. Ты мне лекарства - я тебе еду. Ты мне нож - я тебе отвертку.

Инструменты для ремонта приобретут в подобной ситуации особую ценность. "Любой ремонтный набор - важный элемент бартера", - подчеркивает Марк.

Сгодится все, особенно небольшого размера: Multitool - комплект инструментов, отвертки, пассатижи, скотч (duct tape), ножи, кусачки.

В большой цене окажутся самые простые лекарства - в отсутствие медицинской помощи людям в первую очередь понадобятся обезболивающие.

"Пероксид водорода, марганцовка, немного хлорки, антибиотики. Активированный уголь. Несколько пар медицинских перчаток", - поясняет Олев Марк.

Пассатижи - вообще очень важный инструмент - просто бесценны в пути, чтобы быстро что-то открутить, откусить, вытащить проволоку из дырки.

"Иголки-нитки - хороший бартер. Огромный спрос будет на сигареты и табак. Алкоголь в бутылках тяжелый, но он тоже хорош", - рассуждает эксперт.

"А вот продуктовый бартер почти полностью отпадает, если вы куда-то эвакуируетесь. На хуторе - да, это может оказаться неплохим вариантом", - констатирует Марк.

Все возможные драгоценности, золото нужно также по возможности брать с собой либо заранее спрятать в тайниках на пути эвакуации, указывает он.

Что еще может потребоваться при эвакуации?

  • Строительные очки - защищают от ветра и снега.
  • Запасные обычные очки.
  • Бывшие в употреблении телефоны и зарядные устройства.
  • Респираторы, медицинские маски.
  • Запасные шнурки.
  • Разных размеров мусорные пакеты, презервативы без смазки.
  • Набор "крючок-леска".
  • В карманах всегда должно быть что-то сладкое, чтобы быстро восстановить силы: например, таблетки глюкозы или кусковой сахар.
  • Непромокаемый дождевик типа пончо (под ним помещается рюкзак).
  • Дешевый маленький зонтик. Его крепят к рюкзаку, он защищает от дождя и солнца.
  • Кусок тонкой веревки - метров 8, тройка-четверка - для установки лагеря.

И еще пару советов специалиста: документы и деньги нужно хранить не в рюкзаке, не в поясной сумке и не в носке, а в специальной полиэтиленовой сумке на шее.

"Да, отнять могут, но по крайней мере не потеряешь", - поясняет свою мысль Марк.

Свой комплект копий документов нужно заранее сделать для каждого члена семьи, указывает он: "И детям тоже, потому что дети могут потеряться".

"Кроме того, у каждого ребенка должна иметься маленькая шпаргалка на листке плотной бумаги, где написаны все номера телефонов и указано, в каком направлении вы эвакуируетесь. Тогда тот же полицейский или военный будет знать, по какому адресу ребенка направить и как ему помочь", - поясняет эксперт.

В шпаргалке нужно указать места общей встречи на пути эвакуации (ребенок еще может не уметь читать, но взрослые ему обязательно помогут).

"К примеру, будем ждать друг друга каждую среду в таком-то месте и в таком-то городе, время встречи такое-то. Таких мест по пути должно быть несколько. Лучше, если они будут приметные и всем известные. И хорошо бы побывать там заранее с детьми", - дополняет картину Олев Марк.

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