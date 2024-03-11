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Оскар - 2024: "Лучший фильм" - "Оппенгеймер", он же лидер по статуэткам и победа Нолана

rus.tvnet.lv
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Кристофер Нолан со статуэткой "Оскара" за лучшую режиссуру.
Кристофер Нолан со статуэткой "Оскара" за лучшую режиссуру. Фото: AP Photo/Chris Pizzello

10 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии "Оскар". Ведущим вечера был Джимми Киммел. "Лучшим фильмом" стал фильм "Оппенгеймер", а лучшим режиссер признан Кристофер Нолан. 

Картина "Оппенгеймер" была лидером по количеству номинаций - 13, и унесла в итоге семь статуэток. Лучшей песней стала What Was I Made for ("Барби") от Билли Айлиш;, а саундтреком - "Оппенгеймер".

Лучший фильм

  • "Оппенгеймер";
  • "Американское чтиво";
  • "Анатомия падения";
  • "Барби";
  • "Оставленные";
  • "Убийцы цветочной луны";
  • "Маэстро";
  • "Прошлые жизни";
  • "Бедные-несчастные";
  • "Зона интересов".

Лучший режиссер

  • Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
  • Жюстин Трие ("Анатомия падения");
  • Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");
  • Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");
  • Джонатан Глейзер ("Зона интересов")

Лучший актер

  • Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
  • Брэдли Купер ("Маэстро");
  • Колман Доминго ("Растин");
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво");
  • Пол Джаматти ("Оставленные").

Лучшая актриса

  • Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
  • Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");
  • Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");
  • Сандра Хюллер ("Анатомия падения");
  • Кэри Маллиган ("Маэстро").  

Лучшая актриса второго плана

  • Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
  • Джоди Фостер ("Дайана Найэд");
  • Америка Феррера ("Барби");
  •  Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");
  • Эмили Блант ("Оппенгеймер").

Лучший актер второго плана

  • Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");
  • Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");
  • Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны");
  • Райан Гослинг ("Барби");
  • Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Лучший анимационный фильм

  • "Мальчик и птица";
  • "Элементарно";
  • "Нимона";
  • "Мечты робота";
  • "Человек-паук: Паутина вселенных".

Лучшая операторская работа

  • Хойте Ван Хойтема, "Оппенгеймер";
  • Эдвард Лахман, "Граф";
  • Родриго Прието, "Убийцы цветочной луны";
  • Мэттью Либатик, "Маэстро";
  • Робби Райан, "Бедные-несчастные".

Лучший документальный фильм

  • "20 дней в Мариуполе";
  • "Боби Уайн: Президент народа";
  • "Вечная память";
  • "Дочери Ольфы";
  • "Убить тигра".

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анатомия падения";
  • "Оставленные";
  • "Маэстро";
  • "Май декабрь";
  • "Прошлые жизни".

Лучший адаптированный сценарий

  • "Американское чтиво";
  • "Зона интересов";
  • "Оппенгеймер";
  • "Барби";
  • "Бедные-несчастные".

Лучший международный фильм

  • "Зона интересов";
  • "Идеальные дни";
  • "Я - капитан";
  • "Общество снега";
  • "Учительская".

Лучший дизайн костюмов

  • Холли Уоддингтон, "Бедные-несчастные";
  • Жаклин Дюрран, "Барби";
  • Жаклин Уэст, "Убийцы цветочной луны";
  • Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс, "Наполеон";
  • Эллен Мирожник, "Оппенгеймер".

Лучший макияж и прически

  • "Бедные-несчастные";
  • "Голда. Судный день";
  • "Маэстро";
  • "Оппенгеймер";
  • "Общество снега"..

Лучшая работа художника-постановщика

  • Шона Хит, Джеймс Прайс, "Бедные-несчастные";
  • Сара Гринвуд, "Барби";
  • Джек Фиск, "Убийцы цветочной луны";
  • Рут де Йонг, "Оппенгеймер";
  • Артур Макс, "Наполеон".

Лучший монтаж

  • "Оппенгеймер";
  • "Анатомия падения";
  • "Убийцы цветочной луны;
  • "Оставленные";
  • "Бедные-несчастные".
Момент съемки речи Оппенгеймера после Хиросимы.
Момент съемки речи Оппенгеймера после Хиросимы. Фото: Кадр из фильма

Лучший звук

  • "Зона интересов";
  • "Создатель";
  • "Маэстро";
  • "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
  • "Оппенгеймер".

Лучшие визуальные эффекты

  • "Годзилла: Минус один";
  • "Создатель";
  • "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
  • "Стражи Галактики. Часть 3";
  • "Наполеон".

Лучшая песня

  • What Was I Made for — "Барби";
  • The Fire Inside — "Обжигающе горячий";
  • I’m Just Ken — "Барби";
  • It Never Went Away — "Американская симфония";
  • Wahzhazhe — "Убийцы цветочной луны".
Райан Гослинг и Марго Робби 
Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Reuters

Лучший саундтрек

  • "Оппенгеймер";
  • "Американское чтиво";
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы";
  • "Убийцы цветочной луны";
  • "Бедные-несчастные".

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Последняя ремонтная мастерская";
  • "Азбука запрета на книги";
  • "Парикмахер из Литл-Рок";
  • "Остров посреди";
  • "Наи наи и Ваи По".

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Чудесная история Генри Шугара";
  • "После";
  • "Непобедимый";
  • "Рыцарь удачи";
  • "Красный, белый и голубой".

Лучший короткометажный анимационный фильм

  • "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко";
  • "Письмо свинье";
  • "Девяносто пять чувств";
  • "Наша униформа";
  • "Толстокожий".

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