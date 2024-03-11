Оскар - 2024: "Лучший фильм" - "Оппенгеймер", он же лидер по статуэткам и победа Нолана

10 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии "Оскар". Ведущим вечера был Джимми Киммел. "Лучшим фильмом" стал фильм "Оппенгеймер", а лучшим режиссер признан Кристофер Нолан.
Картина "Оппенгеймер" была лидером по количеству номинаций - 13, и унесла в итоге семь статуэток. Лучшей песней стала What Was I Made for ("Барби") от Билли Айлиш;, а саундтреком - "Оппенгеймер".
Лучший фильм
- "Оппенгеймер";
- "Американское чтиво";
- "Анатомия падения";
- "Барби";
- "Оставленные";
- "Убийцы цветочной луны";
- "Маэстро";
- "Прошлые жизни";
- "Бедные-несчастные";
- "Зона интересов".
Лучший режиссер
- Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
- Жюстин Трие ("Анатомия падения");
- Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");
- Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");
- Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
Лучший актер
- Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
- Брэдли Купер ("Маэстро");
- Колман Доминго ("Растин");
- Джеффри Райт ("Американское чтиво");
- Пол Джаматти ("Оставленные").
Лучшая актриса
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
- Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");
- Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");
- Сандра Хюллер ("Анатомия падения");
- Кэри Маллиган ("Маэстро").
Лучшая актриса второго плана
- Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
- Джоди Фостер ("Дайана Найэд");
- Америка Феррера ("Барби");
- Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");
- Эмили Блант ("Оппенгеймер").
Лучший актер второго плана
- Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");
- Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");
- Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны");
- Райан Гослинг ("Барби");
- Марк Руффало ("Бедные-несчастные").
Лучший анимационный фильм
- "Мальчик и птица";
- "Элементарно";
- "Нимона";
- "Мечты робота";
- "Человек-паук: Паутина вселенных".
Лучшая операторская работа
- Хойте Ван Хойтема, "Оппенгеймер";
- Эдвард Лахман, "Граф";
- Родриго Прието, "Убийцы цветочной луны";
- Мэттью Либатик, "Маэстро";
- Робби Райан, "Бедные-несчастные".
Лучший документальный фильм
- "20 дней в Мариуполе";
- "Боби Уайн: Президент народа";
- "Вечная память";
- "Дочери Ольфы";
- "Убить тигра".
Лучший оригинальный сценарий
- "Анатомия падения";
- "Оставленные";
- "Маэстро";
- "Май декабрь";
- "Прошлые жизни".
Лучший адаптированный сценарий
- "Американское чтиво";
- "Зона интересов";
- "Оппенгеймер";
- "Барби";
- "Бедные-несчастные".
Лучший международный фильм
- "Зона интересов";
- "Идеальные дни";
- "Я - капитан";
- "Общество снега";
- "Учительская".
Лучший дизайн костюмов
- Холли Уоддингтон, "Бедные-несчастные";
- Жаклин Дюрран, "Барби";
- Жаклин Уэст, "Убийцы цветочной луны";
- Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс, "Наполеон";
- Эллен Мирожник, "Оппенгеймер".
Лучший макияж и прически
- "Бедные-несчастные";
- "Голда. Судный день";
- "Маэстро";
- "Оппенгеймер";
- "Общество снега"..
Лучшая работа художника-постановщика
- Шона Хит, Джеймс Прайс, "Бедные-несчастные";
- Сара Гринвуд, "Барби";
- Джек Фиск, "Убийцы цветочной луны";
- Рут де Йонг, "Оппенгеймер";
- Артур Макс, "Наполеон".
Лучший монтаж
- "Оппенгеймер";
- "Анатомия падения";
- "Убийцы цветочной луны;
- "Оставленные";
- "Бедные-несчастные".
Лучший звук
- "Зона интересов";
- "Создатель";
- "Маэстро";
- "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
- "Оппенгеймер".
Лучшие визуальные эффекты
- "Годзилла: Минус один";
- "Создатель";
- "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
- "Стражи Галактики. Часть 3";
- "Наполеон".
Лучшая песня
- What Was I Made for — "Барби";
- The Fire Inside — "Обжигающе горячий";
- I’m Just Ken — "Барби";
- It Never Went Away — "Американская симфония";
- Wahzhazhe — "Убийцы цветочной луны".
Лучший саундтрек
- "Оппенгеймер";
- "Американское чтиво";
- "Индиана Джонс и колесо судьбы";
- "Убийцы цветочной луны";
- "Бедные-несчастные".
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Последняя ремонтная мастерская";
- "Азбука запрета на книги";
- "Парикмахер из Литл-Рок";
- "Остров посреди";
- "Наи наи и Ваи По".
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Чудесная история Генри Шугара";
- "После";
- "Непобедимый";
- "Рыцарь удачи";
- "Красный, белый и голубой".
Лучший короткометажный анимационный фильм
- "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко";
- "Письмо свинье";
- "Девяносто пять чувств";
- "Наша униформа";
- "Толстокожий".
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