"Истерзанные души": развратная сказка и один из лучших фильмов ушедшего года

Тем временем Лантимос в своей новой работе, с одной стороны, не стесняется эксплуатаций - как литературных (от "Красавицы и Чудовища" с "Франкенштейном" до более поздних "Собачьего сердца" и "Соляриса"), изобразительных (кому-то фильм напомнит немецкий киноэкспрессионизм, кому-то - "Эдварда руки-ножницы", а место действия иногда заставляет вспомнить здания Рижского югендстиля) так и социальных и личностных с излюбленными постановщиком темами феминизма и изучения собственной сексуальности. С другой - мало кто способен объединить в одном котле столь разные ингредиенты, да и чтобы блюдо получилось не одноразовой экзотикой, а сильным и законченным произведением.

На съемках "Истерзанных душ". Для воссоздания атмосферы Старого Голливуда Йоргос Лантимос использовал нарисованные задники. Все сцены фильма снимались в павильонах Фото: SCANPIX

При этом культурная эклектика в фильме Лантимоса соседствует со смысловой - пресловутых посылов в "Истерзанных душах" хватит на всех, и на окончательный разбор этого калейдоскопа может уйти не одна занимательная беседа. Тут и уже упомянутые феминизм с эксплуатацией женщины с момента ее метафорического рождения, и сексуальность, и проблемы родительства, и суровое путешествие к зрелости, и невесть что еще. При этом выводы у зрителей могут возникнуть даже самые противоположные.

Таков путь и стратегия Лантимоса - возмутить, взбаламутить, запутать и поссорить. Пусть зритель мучается в неведении - именно так кино выходит за четко очерченные рамки коммерции. И хорошо, что Лантимос понимает лживость любой болтовни и снимает так, что происходящее в фильме понятно, даже если отключить звук.