"Истерзанные души": развратная сказка и один из лучших фильмов ушедшего года

В кинотеатрах Латвии - триумфатор Венецианского кинофестиваля, новый фильм греческого визионера Йоргоса Лантимоса "Истерзанные души" (в ином переводе - "Бедные-несчастные") с не по-артхаусному богатым на известные имена актерским составом. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" разбирает, как эта страшная сказка для взрослых прикует к экранам как киноэстетов, так и самого широкого зрителя.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Истерзанные души"/Poor Things
- Ирландия, Великобритания, США, 2023
- Драма, фантастика, комедия
- Режиссер: Йоргос Лантимос
- В ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Любитель эксцентричных экспериментов, ученый с изуродованным лицом (Уиллем Дефо) спасает прекрасную утопленницу (Эмма Стоун), пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Спасенная женщина с интеллектом маленького дитя, названная Беллой, начинает постигать удивительный для нее мир, но все меняется, когда ее соблазняет и увозит с собой повеса и сердцеед Дункан (Марк Руффало).
"Командировка" режиссера Йоргоса Лантимоса за пределы родной Греции началась с "Лобстера" почти десятилетие назад и продолжилась "Убийством священного оленя". Громкая репутация (приз в Каннах и первая номинация на "Оскар" за "Клык") уже тогда помогла режиссеру с труднопроизносимым именем привлечь в свои работы актеров элитной когорты Европы и США.
Еще больший триумф ждал Лантимоса дальше - его околоисторическая "Фаворитка" получила одну статуэтку и девять номинаций на "Оскар" и прославила Оливию Колман (из ее последних проектов - мюзикл "Вонка"). Имя Лантимоса тогда также вышло за пределы круга любителей артхауса, а стиль режиссера - вызывающий и провокативный, визуально выверенный, то холодно-отстраненный, то супервыразительный - стал узнаваемым знаком качества.
На "Фаворитке" же постановщик впервые поработал с Эммой Стоун. К тому времени она уже пару раз называлась самой высокооплачиваемой актрисой в мире, успела сыграть в телесериалах, подростковых похабных комедиях и даже представить свою версию Гвен Стейси в рано почившей дилогии о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. Однако помимо мейнстрима, пусть иногда и небезынтересного (диснеевская "Круэлла"), молодая актриса довольно быстро потянулась к кино более изысканному и успела сыграть у нескольких именитых режиссеров - Вуди Аллена, А. Г. Иньярриту и, конечно, Дэмьена Шазелла в "Ла-Ла Ленде".
Тем не менее еще ни один проект не требовал от Стоун столь внушительного актерского вклада. В "Истерзанных душах" актриса проводит свою героиню от состояния наивного ребенка, мечущегося подростка до зрелого Человека, не забыв вдоволь насмешить аудиторию - хотя на самом деле смеяться в фильме есть весьма мало над чем, и путешествие героини по Европе и собственному сознанию - через секс, угнетение, любовь и насилие - может вызвать к ней лишь нечеловеческую жалость.
Свою на данный момент лучшую роль Стоун удалось воплотить не в последнюю очередь благодаря сценарию австралийца Тони МакНамары, которого впору называть личным кинодраматургом артистки - в их общей фильмографии за последние три года уже три фильма и готовится четвертый. Тем временем его работа основана на романе шотландца Аласдера Грэя, который лично дал Лантимосу разрешение на экранизацию, но не дожил даже до начала производства фильма.
Тем временем Лантимос в своей новой работе, с одной стороны, не стесняется эксплуатаций - как литературных (от "Красавицы и Чудовища" с "Франкенштейном" до более поздних "Собачьего сердца" и "Соляриса"), изобразительных (кому-то фильм напомнит немецкий киноэкспрессионизм, кому-то - "Эдварда руки-ножницы", а место действия иногда заставляет вспомнить здания Рижского югендстиля) так и социальных и личностных с излюбленными постановщиком темами феминизма и изучения собственной сексуальности. С другой - мало кто способен объединить в одном котле столь разные ингредиенты, да и чтобы блюдо получилось не одноразовой экзотикой, а сильным и законченным произведением.
При этом культурная эклектика в фильме Лантимоса соседствует со смысловой - пресловутых посылов в "Истерзанных душах" хватит на всех, и на окончательный разбор этого калейдоскопа может уйти не одна занимательная беседа. Тут и уже упомянутые феминизм с эксплуатацией женщины с момента ее метафорического рождения, и сексуальность, и проблемы родительства, и суровое путешествие к зрелости, и невесть что еще. При этом выводы у зрителей могут возникнуть даже самые противоположные.
Таков путь и стратегия Лантимоса - возмутить, взбаламутить, запутать и поссорить. Пусть зритель мучается в неведении - именно так кино выходит за четко очерченные рамки коммерции. И хорошо, что Лантимос понимает лживость любой болтовни и снимает так, что происходящее в фильме понятно, даже если отключить звук.
Глупо строить догадки и дурацкие "прогнозы на "Оскар" - после главного приза в Венеции и двух "Золотых глобусов" - за лучшую комедию и актерскую работу Стоун - ясно, что без статуэток фильм Лантимоса не останется: будь то признание в "главных" номинациях - за фильм, режиссуру, сценарий и актеров - или технических - за ничуть не менее заслуженные достижения оператора Робби Райана, художников, гримеров, костюмеров и композитора, а также авторов умопомрачительных декораций и создателей практических эффектов.
Да даже если бы и остался, бог бы с ним. Новый эксперимент Лантимоса - а каждый его фильм именно что эксперимент - то ли над зрителем, то ли с его непосредственным участием - интересен не столько результатом, сколько ходом. Так и главные герои - ученые, философы и даже проститутки - следуя заветам науки или идеализма, пускаются на жестокие игры друг с другом, однако в итоге все равно вспоминают о человечности и ценности жизни.
Кажется, эксперимент удался.
Вердикт: Если считать "Истерзанные души" фильмом прошлого года (когда прошла его официальная премьера и начался прокат), он составит мощную конкуренцию и "Оппенгеймеру", и "Убийцам цветочной луны", и триумфатору Канн "Анатомии падения". А если все-таки фильмом года текущего - что ж, кажется, картина года нынче определилась уже в середине января. Браво!
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