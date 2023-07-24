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"Барби": кино про культовую куклу, которое оказалось совсем не для детей

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби"
Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби" Фото: SCANPIX

В кинотеатрах Латвии - один из самых ожидаемых фильмов года - "Барби" по мотивам легендарной серии детских кукол. Почему это блистательное и до смерти смешное кино нужно посмотреть каждому мужчине - рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Барби"/Barbie
  • США, Великобритания, 2023
  • Комедия
  • Режиссер: Грета Гервиг
  • В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Хелен Миррен
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas

Барби (Марго Робби) с другими куклами живет в Барбиленде, где каждый день отдыхает на пляже и закатывает вечеринки. Все меняется в один день, когда "типичную" куклу внезапно посещают мысли о смерти, пятки, привыкшие к каблукам, вдруг касаются земли, а не теле обнаруживается целлюлит. В компании безответно влюбленного в нее Кена (Райан Гослинг) Барби отправляется в настоящий мир, чтобы найти девочку, которая в нее играет, и снова стать "стандартной" игрушкой.

Зритель давно привык к фильмам по мотивам книг, комиксов и компьютерных игр. Иная ситуация с лентами, в основе которых истории детских игрушек (кукол, фигурок и конструкторов) - до поры они либо проходили относительно незаметно, либо появлялись лишь на телевидении или видеокассетах/DVD. По-настоящему большой экран впервые завоевали "Трансформеры" Майкла Бэя - фантастический блокбастер, несмотря на низкие оценки критиков, стал настоящим хитом и породил множество продолжений.

Жанр стал расширяться, и на экраны вышли другие картины по лицензии известных игрушек в разных жанрах вплоть до хоррора ("Уиджи: Доска Дьявола"). Через несколько лет маленькую революцию совершил "Лего фильм": на первый взгляд поверхностное киноразвлечение для детей через головокружительную историю и уморительные гэги затрагивало серьезные темы осознанности и независимости. Прошли годы, и, кажется, настало время для новой революции.

Барби (Марго Робби) в Барбиленде - розовой утопии, которая в итоге оказывается не такой уж идеальной
Барби (Марго Робби) в Барбиленде - розовой утопии, которая в итоге оказывается не такой уж идеальной Фото: SCANPIX

Своей очереди добраться до больших экранов легендарная кукла Барби ждала больше десятилетия - полнометражный проект по мотивам игрушки корпорации Mattel впервые анонсировали в 2009 году, и за почти 15 лет он сменил аж три студии, несколько режиссеров и актрис, которые должны были сыграть куклу (среди прочих была даже Энн Хэтэуэй), пока не попал к режиссеру Грете Гервиг - автору независимых феминистских хитов "Леди Бёрд" и "Маленькие женщины".

Отдать многомиллионный проект по лицензии культовой детской игрушки со звездами первой величины в руки независимой кинематографистке - с самого начала зрители и критики ожидали чего-то необычного.

За последние десятилетия кто только не пародировал легендарную сцену из "Космической одиссеи" Стэнли Кубрика. Но создателям "Барби", кажется, удалось сделать самую смешную из них
За последние десятилетия кто только не пародировал легендарную сцену из "Космической одиссеи" Стэнли Кубрика. Но создателям "Барби", кажется, удалось сделать самую смешную из них Фото: SCANPIX

Но ошарашены оказались все - "Барби" с ходу ломает все ожидания, которые могли возникнуть даже у самого искушенного зрителя, в первую очередь - смелым юмором: так, авторы не постеснялись спародировать "Космическую одиссею 2001 года" и высмеять даже "хозяев" Барби - корпорацию Mattel, чье правление - сплошь мужчины - в фильме предстает недалекими корпоративными шутами, ценящими в феминизме исключительно потенциальную выгоду.

Жертвой сатиры Гервиг и Баумбака становится даже "страна мечты" Барбиленд: розовая Вселенная, где беспечно живут сотни Барби и Кенов (помимо Гослинга их также играют Симу Лю из марвеловского "Шан-Чи" и даже Джон Сина), несмотря на засилье женщин - политиков, писателей и ученых, - оказывается настоящей антиутопией, где любой отход от нормы "типичной" Барби становится скандалом и катастрофой. Поначалу кажется, что вместо Гервиг и Баумбака фильмом занимались Трей Паркер и Мэтт Стоун - авторы самого циничного мультсериала для взрослых "Южный Парк", которые вот уже 25 лет язвительно высмеивают общество, культуру, политику и даже самих себя.

В Реальном мире видеть Барби оказываются рады далеко не все
В Реальном мире видеть Барби оказываются рады далеко не все Фото: SCANPIX

Однако "Барби" все-таки ближе к уже упомянутому "Лего фильму" (ленты также объединяет актер Уилл Феррелл) - в обоих фильмах утопический мир детских фантазий, в котором каждый день одинаково идеален, на поверку оказывается системой подавления свободы и творчества, а главной силой, способной спасти мир - принятие себя и осознание собственной значимости. Разница в том, что в историю про "Барби" Гервиг вносит вполне актуальные проблемы гендерного неравенства и спасать гибнущий Барбиленд героине Марго Робби приходится не от взрослого-диктатора, а от обиженного Кена, который принес туда "благую весть" о чудесном изобретении Реального мира - патриархате.

Одно из самых остроумных достижений "Барби" - развенчание наивной маскулинности, полностью построенной на задетом самолюбии недалеких мужчин, которое и оказывается его ахиллесовой пятой, способной разрушить хрупкий мир мужского доминирования. Кульминационный эпизод, в котором многочисленные Барби подыгрывают Кенам, изображая восторг перед их "интеллектом" и "силой", а затем умело стравливают неуверенных в себе ревнивцев, настолько же уморителен, насколько и горек - в первую очередь, для мужчин. На это указывает и реакция в кинозале - на происходящее на экране шумно реагирует отнюдь не только женская половина зрителей.

Кейт МакКиннон в роли поломанной куклы фильме "Барби"
Кейт МакКиннон в роли поломанной куклы фильме "Барби" Фото: SCANPIX

То, что "Барби" окажется не совсем для детей, было понятно уже из назначенного фильму рейтинга PG-13 (детям до 13 лет не рекомендуется). А вот то, что просмотр картины окажется в равной степени полезен как для женщин, так и для мужчин - стало откровенным сюрпризом. Неспроста к совместной работе над сценарием Гервиг пригласила своего супруга Ноа Баумбака - такого же независимого постановщика - исследователя семейных проблем, автора оскароносной "Брачной истории" и давнего соратника Уэса Андерсона.

Тем временем главным адресатом "Барби" все равно остаются женщины - и, по признанию зрительниц, проблемы экранных кукол способны отозваться в них самым горьким образом, особенно в монологе о том, что женщина всегда "должна" - быть красивой, но не очень, умной, но не всегда, сильной, но не везде, правильно разговаривать, одеваться и пр. - одно сплошное "должна". Простое высказывание этого откровения перед аудиторией способно принести психотерапевтический эффект. И это уж точно показатель большого кино.

Вывод: "Барби" - бесконечно смешная комедия, смешивающая в себе жанры мюзикла, мультипликации, сатиры и чего только не... Но языком юмора фильм Греты Гервиг исследует насущные проблемы социума. Как пример настоящего феминизма он говорит о ценностях не только женских, но и общечеловеческих, и поэтому важен для всей аудитории. То, что женщины поймут его куда лучше мужчин - суровый приговор современному обществу, и именно с этой слепотой (худшей?) половины человечества и борются создатели фильма.

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