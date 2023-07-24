"Барби": кино про культовую куклу, которое оказалось совсем не для детей

В кинотеатрах Латвии - один из самых ожидаемых фильмов года - "Барби" по мотивам легендарной серии детских кукол. Почему это блистательное и до смерти смешное кино нужно посмотреть каждому мужчине - рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Барби"/Barbie
- США, Великобритания, 2023
- Комедия
- Режиссер: Грета Гервиг
- В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Хелен Миррен
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Барби (Марго Робби) с другими куклами живет в Барбиленде, где каждый день отдыхает на пляже и закатывает вечеринки. Все меняется в один день, когда "типичную" куклу внезапно посещают мысли о смерти, пятки, привыкшие к каблукам, вдруг касаются земли, а не теле обнаруживается целлюлит. В компании безответно влюбленного в нее Кена (Райан Гослинг) Барби отправляется в настоящий мир, чтобы найти девочку, которая в нее играет, и снова стать "стандартной" игрушкой.
Зритель давно привык к фильмам по мотивам книг, комиксов и компьютерных игр. Иная ситуация с лентами, в основе которых истории детских игрушек (кукол, фигурок и конструкторов) - до поры они либо проходили относительно незаметно, либо появлялись лишь на телевидении или видеокассетах/DVD. По-настоящему большой экран впервые завоевали "Трансформеры" Майкла Бэя - фантастический блокбастер, несмотря на низкие оценки критиков, стал настоящим хитом и породил множество продолжений.
Жанр стал расширяться, и на экраны вышли другие картины по лицензии известных игрушек в разных жанрах вплоть до хоррора ("Уиджи: Доска Дьявола"). Через несколько лет маленькую революцию совершил "Лего фильм": на первый взгляд поверхностное киноразвлечение для детей через головокружительную историю и уморительные гэги затрагивало серьезные темы осознанности и независимости. Прошли годы, и, кажется, настало время для новой революции.
Своей очереди добраться до больших экранов легендарная кукла Барби ждала больше десятилетия - полнометражный проект по мотивам игрушки корпорации Mattel впервые анонсировали в 2009 году, и за почти 15 лет он сменил аж три студии, несколько режиссеров и актрис, которые должны были сыграть куклу (среди прочих была даже Энн Хэтэуэй), пока не попал к режиссеру Грете Гервиг - автору независимых феминистских хитов "Леди Бёрд" и "Маленькие женщины".
Отдать многомиллионный проект по лицензии культовой детской игрушки со звездами первой величины в руки независимой кинематографистке - с самого начала зрители и критики ожидали чего-то необычного.
Но ошарашены оказались все - "Барби" с ходу ломает все ожидания, которые могли возникнуть даже у самого искушенного зрителя, в первую очередь - смелым юмором: так, авторы не постеснялись спародировать "Космическую одиссею 2001 года" и высмеять даже "хозяев" Барби - корпорацию Mattel, чье правление - сплошь мужчины - в фильме предстает недалекими корпоративными шутами, ценящими в феминизме исключительно потенциальную выгоду.
Жертвой сатиры Гервиг и Баумбака становится даже "страна мечты" Барбиленд: розовая Вселенная, где беспечно живут сотни Барби и Кенов (помимо Гослинга их также играют Симу Лю из марвеловского "Шан-Чи" и даже Джон Сина), несмотря на засилье женщин - политиков, писателей и ученых, - оказывается настоящей антиутопией, где любой отход от нормы "типичной" Барби становится скандалом и катастрофой. Поначалу кажется, что вместо Гервиг и Баумбака фильмом занимались Трей Паркер и Мэтт Стоун - авторы самого циничного мультсериала для взрослых "Южный Парк", которые вот уже 25 лет язвительно высмеивают общество, культуру, политику и даже самих себя.
Однако "Барби" все-таки ближе к уже упомянутому "Лего фильму" (ленты также объединяет актер Уилл Феррелл) - в обоих фильмах утопический мир детских фантазий, в котором каждый день одинаково идеален, на поверку оказывается системой подавления свободы и творчества, а главной силой, способной спасти мир - принятие себя и осознание собственной значимости. Разница в том, что в историю про "Барби" Гервиг вносит вполне актуальные проблемы гендерного неравенства и спасать гибнущий Барбиленд героине Марго Робби приходится не от взрослого-диктатора, а от обиженного Кена, который принес туда "благую весть" о чудесном изобретении Реального мира - патриархате.
Одно из самых остроумных достижений "Барби" - развенчание наивной маскулинности, полностью построенной на задетом самолюбии недалеких мужчин, которое и оказывается его ахиллесовой пятой, способной разрушить хрупкий мир мужского доминирования. Кульминационный эпизод, в котором многочисленные Барби подыгрывают Кенам, изображая восторг перед их "интеллектом" и "силой", а затем умело стравливают неуверенных в себе ревнивцев, настолько же уморителен, насколько и горек - в первую очередь, для мужчин. На это указывает и реакция в кинозале - на происходящее на экране шумно реагирует отнюдь не только женская половина зрителей.
То, что "Барби" окажется не совсем для детей, было понятно уже из назначенного фильму рейтинга PG-13 (детям до 13 лет не рекомендуется). А вот то, что просмотр картины окажется в равной степени полезен как для женщин, так и для мужчин - стало откровенным сюрпризом. Неспроста к совместной работе над сценарием Гервиг пригласила своего супруга Ноа Баумбака - такого же независимого постановщика - исследователя семейных проблем, автора оскароносной "Брачной истории" и давнего соратника Уэса Андерсона.
Тем временем главным адресатом "Барби" все равно остаются женщины - и, по признанию зрительниц, проблемы экранных кукол способны отозваться в них самым горьким образом, особенно в монологе о том, что женщина всегда "должна" - быть красивой, но не очень, умной, но не всегда, сильной, но не везде, правильно разговаривать, одеваться и пр. - одно сплошное "должна". Простое высказывание этого откровения перед аудиторией способно принести психотерапевтический эффект. И это уж точно показатель большого кино.
Вывод: "Барби" - бесконечно смешная комедия, смешивающая в себе жанры мюзикла, мультипликации, сатиры и чего только не... Но языком юмора фильм Греты Гервиг исследует насущные проблемы социума. Как пример настоящего феминизма он говорит о ценностях не только женских, но и общечеловеческих, и поэтому важен для всей аудитории. То, что женщины поймут его куда лучше мужчин - суровый приговор современному обществу, и именно с этой слепотой (худшей?) половины человечества и борются создатели фильма.
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