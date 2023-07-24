"Барби": кино про культовую куклу, которое оказалось совсем не для детей

Кейт МакКиннон в роли поломанной куклы фильме "Барби" Фото: SCANPIX

То, что "Барби" окажется не совсем для детей, было понятно уже из назначенного фильму рейтинга PG-13 (детям до 13 лет не рекомендуется). А вот то, что просмотр картины окажется в равной степени полезен как для женщин, так и для мужчин - стало откровенным сюрпризом. Неспроста к совместной работе над сценарием Гервиг пригласила своего супруга Ноа Баумбака - такого же независимого постановщика - исследователя семейных проблем, автора оскароносной "Брачной истории" и давнего соратника Уэса Андерсона.

Тем временем главным адресатом "Барби" все равно остаются женщины - и, по признанию зрительниц, проблемы экранных кукол способны отозваться в них самым горьким образом, особенно в монологе о том, что женщина всегда "должна" - быть красивой, но не очень, умной, но не всегда, сильной, но не везде, правильно разговаривать, одеваться и пр. - одно сплошное "должна". Простое высказывание этого откровения перед аудиторией способно принести психотерапевтический эффект. И это уж точно показатель большого кино.

Вывод: "Барби" - бесконечно смешная комедия, смешивающая в себе жанры мюзикла, мультипликации, сатиры и чего только не... Но языком юмора фильм Греты Гервиг исследует насущные проблемы социума. Как пример настоящего феминизма он говорит о ценностях не только женских, но и общечеловеческих, и поэтому важен для всей аудитории. То, что женщины поймут его куда лучше мужчин - суровый приговор современному обществу, и именно с этой слепотой (худшей?) половины человечества и борются создатели фильма.