Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: время воспрянуть духом и поверить в себя

Весы

Весы смогут снизить количество проблем, решив многие из них или поняв, как это можно сделать в будущем. Также полезно будет сменить обстановку, что довольно важно для тех, кто устал душой. Отдых пойдет на пользу. Всем, кто состоит в отношениях, полезен будет совместный отдых и дела. Важно быть как можно ближе к родным людям. Они дадут Весам необходимую им уверенность в себе.

Скорпион

Окружающие помогут Скорпионам решить проблемы любого характера - любовного, делового. Все одинокие на данный момент Скорпионы смогут найти вторую половинку, но только если не будут сидеть и ждать у моря погоды, а начнут действовать. Проблемы во взаимоотношениях с партнером уйдут, и в жизни Скорпионов начнется белая полоса. Нужно будет научиться делиться хорошим настроением с окружающими.

Стрелец

С 11 по 17 марта у Стрельцов может быть довольно много ярких впечатлений, новых знакомств и поездок. Благодаря сильной позиции Венеры и Меркурия понедельник и вторник обещают быть удачными как в деловой, так и в личной жизни. Это будут лучшие дни для новых начинаний. Стрельцов ожидают удачные события. Планеты на их стороне, поэтому жизнь представителей данного знака должна существенно измениться.

Козерог