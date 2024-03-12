Фото ⟩ В Латвию возвращается все больше перелетных птиц

Уже давно сообщалось, что в Латвию вернулись журавли. В начале марта сообщений о журавлях становится все больше, их уже видели в Северном Видземе, где зима в Латвии обычно задерживается.

Галерея: Птицы в Латвии

В Латвии только что наблюдали и белых аистов. Их видели 4 марта в Смилтенском крае и 6 марта в Вентспилсском крае.

В конце февраля и начале марта в Латвии видели и слышали жаворонков, которые являются одними из традиционных вестников весны.

Также уже вернулись лысухи, гуси, лебеди и утки.

Среди наиболее интересных весенних мигрантов упоминается и белая трясогузка, которую видели 4 марта в Смилтене.

Ранее ведущий научный сотрудник факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Гунта Калване в беседе с RUS TVNET рассказала о привычных предвестниках весны в нашей стране.

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