Фото ⟩ В Латвию возвращается все больше перелетных птиц

С отступлением зимы в Латвию все чаще возвращаются различные перелетные птицы, говорится на сайте Dabasdati.lv.
Уже давно сообщалось, что в Латвию вернулись журавли. В начале марта сообщений о журавлях становится все больше, их уже видели в Северном Видземе, где зима в Латвии обычно задерживается.
Галерея: Птицы в Латвии
В Латвии только что наблюдали и белых аистов. Их видели 4 марта в Смилтенском крае и 6 марта в Вентспилсском крае.
В конце февраля и начале марта в Латвии видели и слышали жаворонков, которые являются одними из традиционных вестников весны.
Также уже вернулись лысухи, гуси, лебеди и утки.
Среди наиболее интересных весенних мигрантов упоминается и белая трясогузка, которую видели 4 марта в Смилтене.
Ранее ведущий научный сотрудник факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Гунта Калване в беседе с RUS TVNET рассказала о привычных предвестниках весны в нашей стране.
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