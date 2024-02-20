Какой будет весна в Латвии: что говорят специалисты?

Foto: Весна вблизи Фото: Jānis Škapars/TVNET

Какой будет весна?

События в природе показывают, что если весна наступает рано, то она обычно очень продолжительная, а если поздно - ​​то все события в природе, такие как цветение, происходят очень стремительно, заметила Гунта Калване.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что во второй половине новой недели в Латвию придет весенняя погода. Дело в том, что на прошлой неделе в Латвии были переменчивые погодные условия - страну пересекло несколько зон осадков, а в некоторых местах уже наступила метеорологическая весна.

Осадки будут часто наблюдаться и на этой неделе, по мере потепления воздуха снег сменится дождем. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и с середины недели как ночью, так и днем ​​она будет выше нуля.

С приходом более теплого воздуха во второй половине недели погода станет весенней. В течение нескольких дней по всей Латвии ожидаются осадки, преимущественно дождь.

И ночью, и днем ​​температура воздуха будет выше нуля, в темное время суток минимальная температура воздуха ожидается в пределах -0...+5 градусов, а днем ​​столбик термометра может подняться до +10 градусов.

Также ожидается, что лед на реках продолжит таять. На многих участках рек лед уже растаял. В выходные в Лиелупе наблюдалось интенсивное движение льда, сильно затоплены поймы и самые низкие места бассейна Лиелупе. Действует желтое предупреждение о паводке.

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