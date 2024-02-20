Какой будет весна в Латвии: что говорят специалисты?

Ведущий научный сотрудник факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Гунта Калване в беседе с RUS TVNET рассказала о привычных предвестниках весны в нашей стране.
Напомним, метеорологическая весна в некоторых регионах на западе и юге Латвии, а также в Риге началась 12 февраля, а в других регионах - днем позже, свидетельствует предварительная метеорологическая информация.
Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится выше нуля пять дней подряд, и ее началом считается первый из этих дней.
В последние годы в связи с потеплением климата бывает сложно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, поэтому синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое, по статистике, является самым холодным днем года в Латвии.
Предвестники весны
В социальных сетях мы уже можем увидеть предвесенние снимки - начали цвести подснежники. Предвесенний период в природе отмечен цветением подснежников, орешника и ольхи, которое в Латвии обычно приходится на середину марта. Из-за изменения климата в последние годы орешник и ольха цветут уже в феврале, часто даже в январе, объяснила Гунта Калване.
Специалист отметила, что в странах Балтии предвестницей весеннего сезона считают березу - начало циркуляции ее соков знаменует раннюю весну, видимое возобновление биологических процессов в природе. В Латвии, по данным волонтерских наблюдений, циркуляция березового сока обычно начинается 29 марта. С другой стороны, начало распускания листьев березы является индикатором начала полной весны, а до этого момента придется ждать еще два месяца, потому что в среднем березы зацветают в начале мая.
Какой будет весна?
События в природе показывают, что если весна наступает рано, то она обычно очень продолжительная, а если поздно - то все события в природе, такие как цветение, происходят очень стремительно, заметила Гунта Калване.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что во второй половине новой недели в Латвию придет весенняя погода. Дело в том, что на прошлой неделе в Латвии были переменчивые погодные условия - страну пересекло несколько зон осадков, а в некоторых местах уже наступила метеорологическая весна.
Осадки будут часто наблюдаться и на этой неделе, по мере потепления воздуха снег сменится дождем. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и с середины недели как ночью, так и днем она будет выше нуля.
С приходом более теплого воздуха во второй половине недели погода станет весенней. В течение нескольких дней по всей Латвии ожидаются осадки, преимущественно дождь.
И ночью, и днем температура воздуха будет выше нуля, в темное время суток минимальная температура воздуха ожидается в пределах -0...+5 градусов, а днем столбик термометра может подняться до +10 градусов.
Также ожидается, что лед на реках продолжит таять. На многих участках рек лед уже растаял. В выходные в Лиелупе наблюдалось интенсивное движение льда, сильно затоплены поймы и самые низкие места бассейна Лиелупе. Действует желтое предупреждение о паводке.
Галерея: Весна в Риге (2023)
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!