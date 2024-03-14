Rīgas ogļu termināls комментирует прозвучавшую информацию о транзите марганцевой руды в РФ

Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.

Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.

​Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.

Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара. По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать на поезда, следующие в Россию.

По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.

Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.

Международные санкции не запрещают перевозку марганцевой руды в Россию.

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