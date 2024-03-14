Rīgas ogļu termināls комментирует прозвучавшую информацию о транзите марганцевой руды в РФ

Реагируя на публично прозвучавшую информацию о перевалке марганцевой руды якобы для военных целей, предприятие Rīgas ogļu termināls (ROT) заявляет, что не заключало сервисных договоров ни с одним получателем транзитных грузов марганцевой руды в Российской Федерации. У ROT заключены сервисные договоры с поставщиками логистическо-экспедиторских услуг, которые в дальнейшем поставляют марганцевую руду своим клиентам, сообщил порталу TVNET председатель правления Rīgas ogļu termināls Микелис Лапше.
Ни одна из логистическо-экспедиторских компаний, с которыми ROT заключило договоры, не зарегистрирована в РФ. ROT строго соблюдает и будет соблюдать правила санкций ЕС, а также других санкций, определенных на международном уровне. ROT согласно закону провело проверку марганцевой руды. Ни конкретный груз, ни его отправитель, ни его получатель, ни поставщик логистическо-экспедиторских услуг, ни члены или должностные лица этих юридических лиц не включены в санкционные списки ЕС или другие действующие в Латвии санкционные списки, подчеркивает Лапше.
По информации, имеющейся в распоряжении ROT, из марганцевой руды производят ферросплавы, которые широко используются в машиностроении, автомобильной промышленности, производстве тракторов, а также в других сферах. Ферросплавы, производимые из марганцевой руды, также экспортируются крупнейшим европейским производителям автомобилей. В случае, если перегружаемый в порту груз вызывает обоснованные подозрения относительно возможной цели его использования, будет запрошено мнение компетентных государственных учреждений Латвии. ROT призывает на национальном уровне оценить вопрос перевалки и транспортировки марганцевой руды, резюмирует председатель правления Rīgas ogļu termināls Микелис Лапше.
Напомним, в среду, 13 марта, в передаче TV3 Ziņas прозвучала информация о том, что среди компаний, занимающихся перевалкой марганцевой руды, используемой в российской военной промышленности, есть и те, чьи владельцы связаны с семьями экс-премьер-министра Андриса Шкеле и политика Айнара Шлесерса.
В передаче указывается, что перевалкой марганцевой руды занимаются несколько стивидоров (представитель портовой администрации на судне в период нахождения его в порту, исполнитель грузовых мероприятий на судне. Также "стивидорами" называют компании и организации, занимающиеся разгрузкой и погрузкой коммерческих судов). Среди перегрузчиков также компании KS Terminal и Rīgas ogļu termināls. Оба расположены на острове Русский в Приморском крае.
Rīgas ogļu termināls через посредника принадлежит семьям экс-премьер-министра Андриса Шкеле, а также нынешнего политика, депутата Айнара Шлесерса, подчеркивает программа.
"Латвийские портовые терминалы должны строго соблюдать санкции, введенные Евросоюзом и США против российских товаров и грузов. Именно поэтому запрещена перевалка грузов, которые включены в список товаров, подпадающих под санкции ЕС и США! Любая компания, нарушающая санкции, должна быть строго наказана! Rīgas ogļu termināls всегда работал с соблюдением законодательства Латвии и никогда не нарушал санкции", - написал Шлесерс в подготовленном ответе программе.
В прошлом году Вентспилсский порт перевалил почти миллион тонн марганцевой руды, а за первые два месяца этого года – почти 63 000 тонн, тогда как в Риге в прошлом году грузооборот этого материала достиг почти полумиллиона тонн. В этом году в столичный порт суда с марганцевой рудой еще не поступали.
Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.
Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.
Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.
Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара. По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать на поезда, следующие в Россию.
По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.
Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.
Международные санкции не запрещают перевозку марганцевой руды в Россию.
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