В Вентспилсе среди компаний, которые переваливают эти грузы, значатся Eurohome Latvija, Stena Line Ports Ventspils, а также "Вентспилсский торговый порт".

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Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.

Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.

​Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.

Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара. По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать на поезда, следующие в Россию.