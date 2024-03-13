Среди компаний, занимающихся перевалкой марганцевой руды, используемой в российской военной промышленности, есть и те, чьи владельцы связаны с семьями экс-премьер-министра Андриса Шкеле и политика Айнара Шлесерса, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ TV3: В транзите марганцевой руды в РФ участвуют компании, связанные с семьями Шлесерса и Шкеле
В передаче указывается, что перевалкой марганцевой руды занимаются несколько стивидоров (представитель портовой администрации на судне в период нахождения его в порту, исполнитель грузовых мероприятий на судне. Также "стивидорами" называют компании и организации, занимающиеся разгрузкой и погрузкой коммерческих судов). Среди перегрузчиков также компании KS Terminal и Rīgas ogļu termināls. Оба расположены на острове Русский в Приморском крае.
Rīgas ogļu termināls через посредника принадлежит семьям экс-премьер-министра Андриса Шкеле, а также нынешнего политика, депутата Айнара Шлесерса, подчеркивает программа.
"Латвийские портовые терминалы должны строго соблюдать санкции, введенные Евросоюзом и США против российских товаров и грузов. Именно поэтому запрещена перевалка грузов, которые включены в список товаров, подпадающих под санкции ЕС и США! Любая компания, нарушающая санкции, должна быть строго наказана! Rīgas ogļu termināls всегда работал с соблюдением законодательства Латвии и никогда не нарушал санкции", - написал Шлесерс в подготовленном ответе программе.
В прошлом году Вентспилсский порт перевалил почти миллион тонн марганцевой руды, а за первые два месяца этого года – почти 63 000 тонн, тогда как в Риге в прошлом году грузооборот этого материала достиг почти полумиллиона тонн. В этом году в столичный порт суда с марганцевой рудой еще не поступали.
В Вентспилсе среди компаний, которые переваливают эти грузы, значатся Eurohome Latvija, Stena Line Ports Ventspils, а также "Вентспилсский торговый порт".
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.
Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.
Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.
Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара. По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать на поезда, следующие в Россию.
По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.
Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.
Международные санкции не запрещают перевозку марганцевой руды в Россию.
Объясняя, почему столь важный для российской военной промышленности товар, как марганец, отсутствует в списке попавших под санкции, эксперт Варе допустил два сценария: вводящие санкции физически не смогли охватить все отрасли, но "в худшем сценарии есть действия взаимной выгоды".
Представитель Министерства иностранных дел Эстонии Керстин Мересма заявила, что, хотя марганец не подпадает под запрет на экспорт Европейского союза, например, оксиды марганца подпадают под него.
"Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России на уровне ЕС, но пока это предложение не нашло консенсуса среди стран-членов. Мы продолжим работать над этим. Мы также последовательно вносим предложения по введению дополнительных торговых ограничений", - сказала Мересма.
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