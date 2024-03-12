Фото ⟩ "Остановите кровавый транзит": в Риге прошел протест у здания Кабмина

Как сообщалось, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, резко возросли поставки марганцевой руды в РФ, необходимой для оборонной промышленности, причем с прошлого года часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию, сообщает эстонское издание Postimees.

По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.

Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.

Postimees попросил прокомментировать изложенную в статье информацию как Latvijas dzelzceļš (LDz), так и Министерство сообщения, однако оба ведомства подтвердили запрос информации, но к моменту сдачи статьи в печать не ответили.

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