Фото ⟩ "Остановите кровавый транзит": в Риге прошел протест у здания Кабмина

Около 20 человек сегодня, 12 марта, собрались на пикете перед зданием Кабинета министров за прекращение транзита марганцевой руды через Латвию. Пикет организован политическим движением "За", отмечает агентство LETA.
Протестующие также требуют закрыть границу с Россией.
Пикетчики держали в руках плакаты с надписями "Почему вы финансируете Кремль?", "Силиня, прими меры!", "Остановите кровавый транзит", "Марганцевая руда + Россия = убитые украинцы".
Протестующие выкрикивали лозунги: "Кариньш, Бришкенс, транзиту нет!", "Силиня, прими меры!", "Мы за победу Украины!", "Вы это можете!", "Остановите кровавый транзит!"
Движение "За" считает неприемлемой ситуацию, когда латвийское государственное акционерное общество LDz Loģistika поставляет в Россию товары для продолжения войны через территорию Латвии.
"Кровавый транзит в Россию должен быть остановлен", - говорит исполнительный директор "За" Мик Целминьш, призывая правительство Латвии в этой ситуации подать пример Европе. Он добавляет - нет сомнения, что значительное увеличение импорта марганцевой руды в Россию связано с нуждами войны.
"Мы больше не хотим ждать, когда снова и снова всплывают списки товаров, которые мы поставляем в Россию, чтобы они могли воевать. Мы за то, чтобы наконец положить конец этой лицемерной практике - с одной стороны, мы, всем обществом поддерживаем Украину, с другой мы создаем благоприятные условия для того, чтобы российская военная машина жила и воевала", - заявила сопредседатель правления движения "За" Лайма Гейкина, депутат Рижской городской думы.
Как сообщалось, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, резко возросли поставки марганцевой руды в РФ, необходимой для оборонной промышленности, причем с прошлого года часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию, сообщает эстонское издание Postimees.
По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.
Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.
Postimees попросил прокомментировать изложенную в статье информацию как Latvijas dzelzceļš (LDz), так и Министерство сообщения, однако оба ведомства подтвердили запрос информации, но к моменту сдачи статьи в печать не ответили.
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