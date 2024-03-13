Помимо марганцевой руды, в санкциях против РФ могут быть и другие "дыры"

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз (ЕС) ввел 13 пакетов санкций против страны-агрессора, сообщает Lsm.lv.
Однако ни один из них не коснулся марганцевой руды, которая используется при изготовлении оружия и поступает в Россию через латвийские железные дороги и порты.
Министерства полны решимости найти решение этой проблемы. Однако тут возникает вопрос - является ли эта марганцевая руда единственной "дырой" в санкциях ЕС, и если да, то не усиливаем ли мы невольно военную мощь России и другими способами.
На государственном уровне за установление запрета ответственны два министерства, руководители которых фактически возлагают ответственность за нынешнее отсутствие запрета друг на друга.
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое единство") заявил, что в начале прошлого месяца МИД запросил у других министерств рекомендации, что следует включить в следующий пакет санкций ЕС: "Ответы пришли, но марганцевой руды там не было. Теперь Минсообщения рекомендует это сделать".
Со своей стороны министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") заявил, что органом, ответственным за оборот стратегических товаров, является Министерство иностранных дел, в котором есть специальный департамент по контролю за их оборотом: "У Минсообщения таких инструментов нет, но мы со своей стороны готовы такие решения ввести. Прекратить любые виды перевозок до тех пор, пока не будут приняты национальные или европейские решения".
Оба министра не исключили, что мимо санкций "проскочило" еще одно исключение, касающееся материалов, которые Россия импортирует через Европу и использует в своей военной промышленности. Этим вопросом тоже займутся.
Ранее сообщалось, что после начала повторного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию.
Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.
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