Помимо марганцевой руды, в санкциях против РФ могут быть и другие "дыры"

Однако ни один из них не коснулся марганцевой руды, которая используется при изготовлении оружия и поступает в Россию через латвийские железные дороги и порты.

Министерства полны решимости найти решение этой проблемы. Однако тут возникает вопрос - является ли эта марганцевая руда единственной "дырой" в санкциях ЕС, и если да, то не усиливаем ли мы невольно военную мощь России и другими способами.

На государственном уровне за установление запрета ответственны два министерства, руководители которых фактически возлагают ответственность за нынешнее отсутствие запрета друг на друга.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое единство") заявил, что в начале прошлого месяца МИД запросил у других министерств рекомендации, что следует включить в следующий пакет санкций ЕС: "Ответы пришли, но марганцевой руды там не было. Теперь Минсообщения рекомендует это сделать".