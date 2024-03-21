В октябре airBaltic начнет выполнять прямые рейсы на Мадейру

Планируется, что полеты по маршруту Рига - Мадейра будут осуществляться три раза в неделю и перелет будет занимать 5 часов 55 минут.

Это будет третье направление airBaltic в Португалии, дополняющее существующие маршруты в Лиссабон и Порту.

Кроме того, airBaltic увеличит частоту на маршрутах из Риги в Стокгольм, Прагу, Тампере и другие города.

В зимний сезон авиакомпания продолжит выполнять ряд сезонных маршрутов, в том числе из Риги в Любляну (Словения) и в ноябре в Баку (Азербайджан).

В предстоящем зимнем сезоне airBaltic планирует запустить три новых маршрута из стран Балтии, по одному новому маршруту из каждой столицы, а также увеличить частоту на более чем десяти существующих маршрутах.

Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что авиакомпания постоянно оценивает рынок и стремится улучшить сообщение с регионом и из него.

Напомним, в прошлом году airBaltic перевезла 4,5 миллиона пассажиров, что на 36% больше, чем в предыдущем году. Авиакомпания выполнила более 44 000 рейсов, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1 датского бизнесмена Ларса Тюсена, - 2,03%.

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