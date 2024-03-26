"Пизанская башня" в Латвии. Чем она необычна?

Любопытно, что с нее открывается вид не только на долину реки Вента, но и на Старый город, ранее внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Не обязательно подниматься на самую высокую платформу, так как есть еще 8 смотровых площадок на разных уровнях, с которых открывается вид на старинный кирпичный мост. Нижние ярусы вышки доступны для людей с ограниченными возможностями.

Объект расположен в парке Парвентас, на территории заповедника "Долина Венты" (Ventas ieleja). Основание отлито из железобетона, конструктивные элементы, перила и лестница - из металла, а для отделки использована древесина ясеня, что придает естественную и эстетичную форму, вписывающуюся в ландшафт. В рамках проекта также благоустроена прилегающая территория, установлено освещение и видеонаблюдение, созданы парковочные места на улице Краста, в том числе для автобусов, а также парковка в парке.

Портал Rus.LSM рассказывает, что когда-то в парке Парвента, стояла деревянная смотровая вышка, но в целях безопасности ее снесли. Новую вышку начали строить примерно 7 лет назад, но из-за отсутствия финансирования эти планы были отложены.

Новая вышка максимально интегрирована в окружающую среду. В темное время она подсвечена, что позволяет наслаждаться панорамой вечернего города и живописной красотой долины Венты.

Общая стоимость строительных работ составила 1 007 489 евро, из которых 619 548 евро выделил Фонд сплочения Европейского союза.