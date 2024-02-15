А это где? ⟩ Смотровые вышки рядом с Ригой: куда поехать на выходных?

С башни хорошо видно и болото Мазтирелис. Говорят, что в бинокль можно увидеть даже Бабитское озеро и телебашню на Закюсале.

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Смотровые вышки на Ценском болоте

Ценское болото является вторым по величине в Латвии после болота Тейчу. Здесь построена пятикилометровая тропа с двумя смотровыми вышками. Тропа Ценского болота находится в 30 км от Риги, в Марупском крае. Ее длина около 5,5 км. Совсем недавно, в сентябре прошлого года, тропа была реставрирована.

Ценское болото - одно из самых популярных туристических мест в Пририжье. Особенно красиво здесь осенью, когда болото приобретает желто-розовые оттенки. На Ценском болоте есть несколько небольших озер, самое крупное из которых - озеро Скайста. На протяжении всей пешеходной тропы много скамеек, поэтому сюда можно отправиться не только на прогулку, но и на пикник.

Пешеходная тропа и смотровая вышка на Ценском болоте были открыты в июне 2007 года, а вторая смотровая вышка была создана летом 2013 года. Вышки на болоте не очень высокие - около 13 метров, но вид с них все равно впечатляет.