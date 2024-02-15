А это где? ⟩ Смотровые вышки рядом с Ригой: куда поехать на выходных?

Пока весна в Латвию не торопится, а серые февральские будни совсем не радуют, лучший способ развеяться - прогулки на свежем воздухе. Рассказываем о смотровых вышках, которые находятся совсем недалеко от Риги. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.
Смотровая вышка в заповеднике "Большие Кангари"
Одно из живописных мест для прогулок находится недалеко от столицы, в Ропажском крае. Заповедник "Большие Кангари" включает в себя болото Большие Кангари и озеро Кангари. В заповеднике также находится культурно-исторический памятник государственного значения - Кодерское городище. Возвышенность еще называют "кроватью Большого мужа".
Здесь расположены смотровая башня и природная тропа.
Смотровая вышка была сдана в эксплуатацию относительно недавно - в 2019 году. Ее высота 33 метра. Вышка представляет собой интересную конструкцию с металлической лестницей. На "этажах" вышки установлены деревянные скамейки, где можно передохнуть и насладиться видом на макушки деревьев.
Но, конечно, изюминка вышки находится в конце пути - смотровая площадка с невероятным видом. Стоит отметить, что этот вид прекрасен в любое время года - зимой заснеженные верхушки деревьев, осенью - золотой пейзаж, а весной и летом - зеленые краски латвийской природы.
Также на территории заповедники обустроили деревянную тропу длиной около 2 км. Она проходит над болотом вдоль леса и озера.
Пешеходная тропа со всеми обозначениями начинается у региональной трассы P4 (Рига - Эргли), где также есть автостоянка.
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Смотровая вышка Ложметейкалнс
Ложметейкалнс расположен в Елгавском крае, недалеко от автомагистрали A9. Ложметейкалнс на Тирельском болоте - это не только туристическое место, но и военное наследие Латвии. Ложметейкалнс с латышского языка переводится как "Пулеметная гора". Это единственный культурно-исторический заказник в Латвии (парк памяти Рождественских боев).
Трагические Рождественские бои проходили в ходе Первой мировой войны в районе города Митава (Елгава) в период с 5 по 11 января 1917 года.
На территории Ложметейкалнса сохранились уникальные свидетельства об укреплениях Первой мировой войны и произошедших здесь боях. Ложметейкалнс - это символ героизма латышских стрелков и памяти о них. Каждый год в начале января в здесь проходят мероприятия в память о латышских стрелках и Рождественских боях. У подножия Ложметейкалнса установлен памятный камень латышским стрелкам.
Здесь находится деревянная смотровая вышка высотой 27 метров, с которой открывается впечатляющий вид, в том числе и на место, где проходили Рождественские бои.
С башни хорошо видно и болото Мазтирелис. Говорят, что в бинокль можно увидеть даже Бабитское озеро и телебашню на Закюсале.
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Смотровые вышки на Ценском болоте
Ценское болото является вторым по величине в Латвии после болота Тейчу. Здесь построена пятикилометровая тропа с двумя смотровыми вышками. Тропа Ценского болота находится в 30 км от Риги, в Марупском крае. Ее длина около 5,5 км. Совсем недавно, в сентябре прошлого года, тропа была реставрирована.
Ценское болото - одно из самых популярных туристических мест в Пририжье. Особенно красиво здесь осенью, когда болото приобретает желто-розовые оттенки. На Ценском болоте есть несколько небольших озер, самое крупное из которых - озеро Скайста. На протяжении всей пешеходной тропы много скамеек, поэтому сюда можно отправиться не только на прогулку, но и на пикник.
Пешеходная тропа и смотровая вышка на Ценском болоте были открыты в июне 2007 года, а вторая смотровая вышка была создана летом 2013 года. Вышки на болоте не очень высокие - около 13 метров, но вид с них все равно впечатляет.
Кроме того, и вышки, и Ценское болото считаются одними из лучших мест в Пририжье, откуда можно наблюдать северное сияние.
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Смотровая вышка лесопарка Дзинтари
Хотите прогуляться по парку, забраться на смотровую вышку и увидеть море? Так тоже можно. Смотровая вышка есть и в Юрмале. В лесопарке Дзинтари расположена вышка высотой 33,5 метра. Необычная конструкция с 12 "балкончиками" позволяет насладиться видом со всех сторон башни.
Как сказано на сайте Юрмальского самоуправления, смотровая вышка открыта каждый день с 9:00 до 22:00.
Зимой в лесопарке Дзинтари можно насладиться спокойными прогулками в сосновом лесу, а в летний сезон это отличное место для любителей активного отдыха.
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