Театр им. Чехова вместе с Re:Baltica привезет в Даугавпилс спектакль "Разобщение"

Спектакль "Разобщение", сыгранный на сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова 4 марта, задумывался как разовое мероприятие, о чем были извещены и зрители, и пресса, однако после многочисленных положительных отзывов и предложений повторить показ было решено предложить публике возможность посмотреть спектакль еще раз - в Даугавпилсе.

Решение показать спектакль именно зрителям Даугавпилса неслучайно: в основном действие сериала "Раскол", вышедшего в начале 2024 года, происходит как раз в этом городе. В свою очередь, сам спектакль позиционируется как закадровый - то есть напрямую связанный с событиями и переживаниями во время создания сериала. В документальном сериале журналисты исследуют острые столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны.