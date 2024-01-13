В Латвии покажут документальный сериал "Раскол" о росте ненависти в обществе

"Мы решили его сделать, когда увидели, что после нападения России на Украину латвийское общество не сплотилось, а, наоборот, стало все больше разделяться на всех уровнях. Задача журналистов - зафиксировать это. Показать, как и почему это происходит. Понять, делают ли политические решения нас более защищенными. Сталкивать общество с мнениями, которые оно не очень хочет слышать. Спросить, имеет ли содержание политических дебатов какое-то отношение к тому, что мы сейчас непростительно отстаем от Литвы и Эстонии. Показать, каким образом устроены кампании в интернете, которые заканчиваются нападениями на конкретных людей или идеи", - отмечает автор идеи и редактор Re:Baltica Санита Емберга.