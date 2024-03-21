"Это абсолютная ложь". Дана Бйорк о политизированном репертуаре Театра им. Чехова

"Спекуляции насчет того, что каждый спектакль политизирован - абсолютная ложь. И это не имеет никакой связи с фактами", - высказалась директор Театра имени М. Чехова.

Сейчас в репертуаре театра 32 постановки, и только три из них в той или иной степени затрагивают политику - "Гамлет", "SKATUVE в огне" и "В бальных туфельках по сибирским снегам". Тем не менее директор театра подчеркнула, что цель этих спектаклей - пробудить в зрителях максимальную человечность.

"В "Гамлете" есть политика. Это была конкретная установка режиссера, который хотел конкретно, черным по белому высказать свою позицию по отношению к тому, что творится сейчас в мире. "В бальных туфельках по сибирским снегам" - это очень поэтический спектакль. Там есть политическая тема, но спектакль очень человечный, он очень красивый, он живой, он о любви в итоге. Потому что в этом спектакле мы не спорим политически, кто прав, кто виноват. "SKATUVE в огне" - на очень болезненную тему того репрессивного режима, который был в 1938 году".

По словам Бйорк, человек, который не видел эти спектакли, категорически меняет свое негативное отношение к ним, придя в театр. Это связано с тем, что в этих спектаклях говорится о человеке, который жил в том режиме и отношение к которому формировалось только на основе штампа в паспорте.

"Главная мотивация нашего театра поставить этот спектакль заключается в том, чтобы напомнить людям, что тот режим, который был когда-то, не должен повториться сегодня", - говорит Дана Бйорк.

Полностью интервью с Даной Бйорк вы можете прочитать и посмотреть здесь:

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