В воскресенье рано утром в столице Финляндии Хельсинки ощущался странный запах. По данным Хельсинкской спасательной службы, странный запах, немного напоминающий запах серы, ощущался даже в Порвоо и Эспоо.
Звонки в спасательной службу о запахе начали поступать в 15 часов с довольно обширной территории.
Причина запаха пока не установлена. В воскресенье около 15:30 спасательная служба Хельсинки сообщила, что, по имеющейся информации, запах не представляет опасности для здоровья, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Источник запаха ищут при активном сотрудничестве властей во главе со спасательной службой Хельсинки. К расследованию привлечены полиция Хельсинки, пограничная служба Финляндии, Финский метеорологический институт, Финский институт окружающей среды и Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
В воскресенье в 17:10 спасательная служба сообщила, что источник запаха не установлен.
Пограничная охрана проверила морскую территорию Финского залива. В связи с ситуацией она связалась и с эстонскими учреждениями. Учреждение по радиационной и ядерной безопасности сообщило, что радиации обнаружено не было.
Однако спасательная служба проинформировала, что следит за ситуацией, и дала распоряжение жителям закрыть окна и выключить вентиляцию, если в помещениях чувствуется сильный запах. Спасательная служба также рекомендовала жителям искать медицинскую помощь, если из-за запаха возникнут какие-то симптомы.
На качество воздуха запах не повлиял, а, согласно показателям качества воздуха, ситуация такая же, как и в другие теплые весенние дни: главная проблема - уличная пыль.
В 16:20 концентрация диоксида серы в воздухе была "нормально низкой".
Запах идет из России?
Констатировали странный запах и в Санкт-Петербурге. Российские СМИ сообщили об остром запахе, который уже несколько лет ощущается в городе и его округе.
Особенно запах горелой резины ощущался в западной части Санкт-Петербурга, на побережье Финского залива.
С вечера субботы воздушные массы устремились к Хельсинки с юго-востока, то есть со стороны северного побережья Эстонии или России, сообщил в воскресенье Финский метеорологический институт. Это означает, что, например, извержение вулкана в Исландии вряд ли может быть причиной запаха.
По словам спасательного департамента Финляндии, полученное им рано днем сообщение о происшествии с опасным веществом в Каласатаме не было связано с запахом.
Не связаны с неприятным запахом и нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо и масштабный ледоход, сообщили Helsingin Sanomat на заводе.
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