На качество воздуха запах не повлиял, а, согласно показателям качества воздуха, ситуация такая же, как и в другие теплые весенние дни: главная проблема - уличная пыль.

В 16:20 концентрация диоксида серы в воздухе была "нормально низкой".

Запах идет из России?

Констатировали странный запах и в Санкт-Петербурге. Российские СМИ сообщили об остром запахе, который уже несколько лет ощущается в городе и его округе.

Особенно запах горелой резины ощущался в западной части Санкт-Петербурга, на побережье Финского залива.

С вечера субботы воздушные массы устремились к Хельсинки с юго-востока, то есть со стороны северного побережья Эстонии или России, сообщил в воскресенье Финский метеорологический институт. Это означает, что, например, извержение вулкана в Исландии вряд ли может быть причиной запаха.

По словам спасательного департамента Финляндии, полученное им рано днем сообщение о происшествии с опасным веществом в Каласатаме не было связано с запахом.

Не связаны с неприятным запахом и нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо и масштабный ледоход, сообщили Helsingin Sanomat на заводе.

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