10 cамых эксклюзивных направлений для отдыха в Европе

Пальма первенства, согласно ТОП Most Exclusive Destinations in Europe 2024, принадлежит хорватскому городу Цавтат, расположенному неподалеку от раскрученного Дубровника - всего в 18 км. Старый город скрывает множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и напоминает Сен-Тропе. Это место для спокойного, безмятежного отдыха и наслаждения великолепными пейзажами, вином и едой.



На втором месте легендарная испанская Марбелья - рай для любителей спорта на свежем воздухе. Это место является магнитом для игроков в гольф, ведь здесь 14 прекрасных полей! Для гурманов тут есть три ресторана, отмеченных звездами Мишлен, а также сотни небольших закусочных.



Третье место занимает итальянский Позитано - рай для молодоженов и лучшее место в Европе для медового месяца.



В целом же рейтинг выглядит вот так:

