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10 cамых эксклюзивных направлений для отдыха в Европе

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Хорватия.
Хорватия. Фото: Dreamer4787/Shutterstock

Портал European Best Destinations опубликовал ТОП самых престижных и эксклюзивных туристических направлений Европы, составленный по отзывам бывалых путешественников. Лучшие отели, роскошные рестораны, поля для гольфа - все для VIP-отдыха. 

Пальма первенства, согласно ТОП Most Exclusive Destinations in Europe 2024, принадлежит хорватскому городу Цавтат, расположенному неподалеку от раскрученного Дубровника - всего в 18 км. Старый город скрывает множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и напоминает Сен-Тропе. Это место для спокойного, безмятежного отдыха и наслаждения великолепными пейзажами, вином и едой.

На втором месте легендарная испанская Марбелья - рай для любителей спорта на свежем воздухе. Это место является магнитом для игроков в гольф, ведь здесь 14 прекрасных полей! Для гурманов тут есть три ресторана, отмеченных звездами Мишлен, а также сотни небольших закусочных.

Третье место занимает итальянский Позитано - рай для молодоженов и лучшее место в Европе для медового месяца. 

В целом же рейтинг выглядит вот так:
 

1. Цавтат, Хорватия.

2. Марбелья, Испания.

3. Позитано, Италия.

4. Капри, Италия.

5. Опатия, Хорватия.

6. Монте-Карло, Монако.

7. Гштад, Швейцария.

8. Сен-Бартелеми, Франция.

9. Межев, Франция.

10. Монтре, Швейцария.

Ранее портал опубликовал рейтинг 20 лучших курортных мест Европы, на которые следует обратить внимание в 2024 году.


 

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