10 cамых эксклюзивных направлений для отдыха в Европе

Портал European Best Destinations опубликовал ТОП самых престижных и эксклюзивных туристических направлений Европы, составленный по отзывам бывалых путешественников. Лучшие отели, роскошные рестораны, поля для гольфа - все для VIP-отдыха.
Пальма первенства, согласно ТОП Most Exclusive Destinations in Europe 2024, принадлежит хорватскому городу Цавтат, расположенному неподалеку от раскрученного Дубровника - всего в 18 км. Старый город скрывает множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и напоминает Сен-Тропе. Это место для спокойного, безмятежного отдыха и наслаждения великолепными пейзажами, вином и едой.
На втором месте легендарная испанская Марбелья - рай для любителей спорта на свежем воздухе. Это место является магнитом для игроков в гольф, ведь здесь 14 прекрасных полей! Для гурманов тут есть три ресторана, отмеченных звездами Мишлен, а также сотни небольших закусочных.
Третье место занимает итальянский Позитано - рай для молодоженов и лучшее место в Европе для медового месяца.
В целом же рейтинг выглядит вот так:
1. Цавтат, Хорватия.
2. Марбелья, Испания.
3. Позитано, Италия.
4. Капри, Италия.
5. Опатия, Хорватия.
6. Монте-Карло, Монако.
7. Гштад, Швейцария.
8. Сен-Бартелеми, Франция.
9. Межев, Франция.
10. Монтре, Швейцария.
Ранее портал опубликовал рейтинг 20 лучших курортных мест Европы, на которые следует обратить внимание в 2024 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!