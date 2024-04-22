Еще до роковой катастрофы паром "Эстония", который тогда назывался Viking Sally, ознаменовался трагедией. Как проклятый. Летней ночью 1987 года - за 7 лет до роковой аварии, которая оборвала в Балтийском море жизни 852 человек, на пароме произошло мистическое убийство. Его расследование превратилось для финской полиции в кошмар, став самым длительным в истории правоохранительных органов страны. В 2021 году казалось, что дело раскрыто и виновный найден. Однако суд оправдал мужчину. Точка в этом деле еще не поставлена.