Еще до роковой катастрофы паром "Эстония", который тогда назывался Viking Sally, ознаменовался трагедией. Как проклятый. Летней ночью 1987 года - за 7 лет до роковой аварии, которая оборвала в Балтийском море жизни 852 человек, на пароме произошло мистическое убийство. Его расследование превратилось для финской полиции в кошмар, став самым длительным в истории правоохранительных органов страны. В 2021 году казалось, что дело раскрыто и виновный найден. Однако суд оправдал мужчину. Точка в этом деле еще не поставлена.
Немецкие студенты 22-летняя Беттина Таксис и 20-летниц Клаус Шельке познакомились зимой 1987 года. Они быстро нашли общий язык и поняли, что им хорошо вместе. Клаус и Беттина были красивой парой, которую нельзя было не заметить - оба высокого роста, со светлыми, вьющимися волосами, открытым взглядом. Они планировали совместное будущее - семью, детей, карьеру. Однако сбыться мечтам было не суждено. Спустя 27 лет история этой пары по-прежнему объята тайнами.
Красивое путешествие на север